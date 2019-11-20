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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
20.11.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

'Mutfak Ortada' projesiyle misafirler mutfağa girip üretimi gözleriyle görecek

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'Mutfak Ortada' projesiyle misafirler mutfağa girip üretimi gözleriyle görecek

Türk halkını 30 yıldır kızarmış tavukla buluşturan KFC, hayata geçirdiği “Mutfak Ortada” projesi ile misafirlerini mutfaklarına davet edecek. Bu ziyaretler sırasında her sabah taze olarak gelen yerli üretim tavukların saklama koşulları, pişirme teknikleri, mutfak teknolojisi, tavukların ve diğer gıda ürünlerinin mutfağa ulaşımı sonrası tüm süreçler misafirlere aktarılacak. Tavuk severler, parmakisirtanlezzet.com adresindeki Mutfak Ortada başlığı altında yer alan başvuru formunu doldurarak KFC mutfaklarını ziyaret etme fırsatı yakalayacak.

Türkiye’yi 30 yıldır parmak ısırtan lezzetleri ile buluşturan KFC, usta şeflerinin hazırlayıp pişirdiği yerli üretim tavuklarının tüm hazırlık detaylarını mutfağını açarak paylaşacak. Dileyen misafirler parmakisirtanlezzet.com adresinden başvuru formunu doldurarak “Mutfak Ortada” projesi kapsamında KFC’nin mutfağını ziyaret edebilecek. Bu proje ile misafirler, usta şeflerden KFC tavuklarının sırrını öğrenecek ve yerli üretim tavukların KFC mutfaklarına ulaştığı ilk andan, misafire sunumuna kadar her anını keşfetme fırsatını yakalayacak.

Bugün itibarıyla İstanbul ve Bursa’da seçilen KFC restoranlarında başlayan projenin önümüzdeki günlerde İzmir, Ankara, Gaziantep, Antalya ve Adana’da da hayata geçirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KFC’nin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Emre Manço şunları söyledi:

“Bu proje ile KFC’yi hızlı servis restoran markalarından ayıran ve dünyanın en büyük tavuk restoran zinciri yapan ustalığımızı misafirlerimize göstermeyi hedefliyoruz. Bu leziz projede yer almak isteyen herkes, parmakisirtanlezzet.com adresinden kolayca başvuru yapabiliyor. Yaklaşık 1 saat süren turlarda usta şeflerimiz tarafından misafirlerimize tavuklarımızın hazırlanma süreci gösteriliyor. Restoranlarımıza her sabah yerel üreticilerimizden taze olarak gelen tavukların saklama koşulları, pişirme teknikleri, mutfak teknolojimiz, tavukların ve diğer yan ürünlerimizin mutfaklarımıza ulaşımı sonrası tüm süreç anlatılıyor. Turun sonunda katılımcılar ücretsiz olarak özel tarifli lezzetli tavukların tadına bakma fırsatı elde ediyor. Şu an projenin ilk ayağını gerçekleştiriyoruz. 2020 hedeflerimiz arasında bu projeye dâhil olacak restoran sayımızı kademeli olarak artırmak var.”

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