Mutancana tarifi

Mutnacana Osmanlı mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Kuzu eti ve meyvelerle yapılan mutancana, tatlı ile tuzlunun bir araya geldiğinde ne kadar lezzetli olabileceğini gösteren en iyi örneklerden. Sizin için mutancananın malzemelerini ve tarifini araştırdık. Çok seveceğinize emin olduğumuz bu yemeği beğeninize sunuyoruz. Afiyet olsun....
Tereyağını tencerede eritip kuşbaşı doğranmış etleri içine ekleyin.
Etler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak kavurun.
Soğanları yemeklik doğrayıp etlere ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Ilık suyu ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.
Bu esnada bademleri haşlayıp kabuklarını soyun.
İncirleri ve kayısıları ince ince doğrayın.
Badem, incir ve kayısıyı ayrı bir tavada soteleyin.
Üzüm, erik, bal, sumak ve tuzu ete ekleyip 5 dakika daha pişirin.
Eti tabaklara bölüştürüp üzerine meyveli bademden ekleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun…