Mutancana tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Mutancana tarifi
ORTA ZORLUKTA

Mutancana tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutancana tarifi

Mutnacana Osmanlı mutfağının en tanınmış yemeklerinden biri. Kuzu eti ve meyvelerle yapılan mutancana, tatlı ile tuzlunun bir araya geldiğinde ne kadar lezzetli olabileceğini gösteren en iyi örneklerden. Sizin için mutancananın malzemelerini ve tarifini araştırdık. Çok seveceğinize emin olduğumuz bu yemeği beğeninize sunuyoruz. Afiyet olsun....

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 800 gram kuzu eti
  • 100 gram arpacık soğan
  • 50 gram badem
  • 50 gram kuru kayısı
  • 30 gram üzüm
  • 50 gram kuru erik
  • 50 gram kuru incir
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı bal
  • Tuz
  • 2 su bardağı ılık su
  • 2 çay kaşığı sumak

Hazırlanışı

Tereyağını tencerede eritip kuşbaşı doğranmış etleri içine ekleyin.

Etler suyunu salıp çekene kadar karıştırarak kavurun.

Soğanları yemeklik doğrayıp etlere ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Ilık suyu ekleyip kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.

Bu esnada bademleri haşlayıp kabuklarını soyun.

İncirleri ve kayısıları ince ince doğrayın.

Badem, incir ve kayısıyı ayrı bir tavada soteleyin.

Üzüm, erik, bal, sumak ve tuzu ete ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Eti tabaklara bölüştürüp üzerine meyveli bademden ekleyip sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Ciğer pişirirken çok işinize yarayacak 8 püf noktası
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
mutancana nasıl yapılır mutancana tarifi osmanlı mutfağı osmanlı yemekleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Mardin usulü içli köfte tarifi

Ayva gallesi tarifi

Yaren güveci tarifi

Çankırı usulü keşkek tarifi