Musakka nasıl yapılır? Tavuklu patates musakka tarifi
Musakka Türk mutfağının belli başlı sebze yemeklerinden biridir. Aynı zamanda birçok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin mutfaklarında da yer almaktadır. Birkaç hazırlanış türü bulunmaktadır; patlıcan musakka, kabak musakka, karnabahar musakka ve patates musakka gibi. İşte, musakkanın örneklerinden biri: Tavuklu patates musakka. Peki, tavuklu patates musakka nasıl yapılır?
4 adet büyük boy patates
tavuklu harç;
300 gr tavuk
2 adet domates
2 adet çarliston biber
1 adet soğan
4 diş sarımsak
2 yemek biber salçası
2 çay kaşığı Nane
2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
2 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
maydanoz
YAPILIŞI:
Patatesleri halka halka doğrayıp kızartıyoruz.
Daha sonra tavuklu harç için olan tüm malzemeleri yemeklik doğrayıp bir tencereye ya da tavaya alıp suyunu salıp hafif çekene kadar karıştırarak pişiriyoruz.
İlk olarak bir dilim patates daha sonrada bir yemek kaşığı harçtan koyuyoruz. Tekrar patates koyuyoruz. Bu şekilde patates ve harç bitene kadar devam ediyoruz.
Biraz su ve bir yemek kaşığı kadar domates salçasını karıştırıp yemeğin hafif üzerini geçecek kadar döküyoruz.
Üzerini folyoyla kapatıp 200 derecede suyunu çekene kadar pişiriyoruz.
Piştikten sonra üzerine bolca ince kıyım maydanoz serpip servis ediyoruz.