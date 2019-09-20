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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.09.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Musakka nasıl yapılır? Tavuklu patates musakka tarifi

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Musakka nasıl yapılır? Tavuklu patates musakka tarifi

Musakka Türk mutfağının belli başlı sebze yemeklerinden biridir. Aynı zamanda birçok Orta Doğu ve Balkan ülkelerinin mutfaklarında da yer almaktadır. Birkaç hazırlanış türü bulunmaktadır; patlıcan musakka, kabak musakka, karnabahar musakka ve patates musakka gibi. İşte, musakkanın örneklerinden biri: Tavuklu patates musakka. Peki, tavuklu patates musakka nasıl yapılır?

TAVUKLU PATATES MUSAKKA

4 adet büyük boy patates

tavuklu harç;

300 gr tavuk
2 adet domates
2 adet çarliston biber
1 adet soğan
4 diş sarımsak
2 yemek biber salçası
2 çay kaşığı Nane
2 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
2 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

maydanoz

YAPILIŞI:

Patatesleri halka halka doğrayıp kızartıyoruz.

Daha sonra tavuklu harç için olan tüm malzemeleri yemeklik doğrayıp bir tencereye ya da tavaya alıp suyunu salıp hafif çekene kadar karıştırarak pişiriyoruz.

İlk olarak bir dilim patates daha sonrada bir yemek kaşığı harçtan koyuyoruz. Tekrar patates koyuyoruz. Bu şekilde patates ve harç bitene kadar devam ediyoruz.

Biraz su ve bir yemek kaşığı kadar domates salçasını karıştırıp yemeğin hafif üzerini geçecek kadar döküyoruz.

Üzerini folyoyla kapatıp 200 derecede suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

Piştikten sonra üzerine bolca ince kıyım maydanoz serpip servis ediyoruz.

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