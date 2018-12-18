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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
18.12.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

Musakka nasıl yapılır? Patatesli porsiyon musakka tarifi

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Musakka nasıl yapılır? Patatesli porsiyon musakka tarifi

Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde sık sık yapılan musakka en sevilen sebze yemeklerinden biri. Musakkanın her hali çok seviliyor; patlıcan musakka, kabak musakka, karnabahar musakka ve patates musakka... İşte, sunumuyla fark yaratmak isteyenler için patatesli porsiyon musakka tarifi...

Porsiyon musakka tarifi, büyük küçük herkesin çok sevdiği, kimsenin ‘hayır’ diyemediği patatesle yapılan bir yemek. Baharatların enfes tadıyla lezzeti katlanan kıymalı harç çanak hali verilen patatesle buluşuyor, tadına doyum olmuyor.

Patatesli porsiyon musakka için malzemeler

3 adet orta boy patates – boyuna ortadan ikiye kesilmiş

Ayçiçek yağı – kızartmak için

İç Harç için Malzemeler

5 yemek kaşığı Zeytinyağı
1 adet orta boy soğan – yemeklik doğranmış
200 gr. orta yağlı kıyma
1 sivri biber – küçük yemeklik doğranmış
4 orta boy domates – soyulmuş, rendelenmiş
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
yarım bağ maydanoz
Üzeri için Malzemeler
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 su bardağı su

Patatesli porsiyon musakka tarifi

Patateslerin kabuklarını soyun ve boyuna olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Patateslerin ortasını oyun. Kızgın ayçiçek yağında patatesleri renk alana kadar kızartıp havlu kağıt üzerine alın. Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun, ardından kıymayı ilave edin. Çıkardığınız iç patatesleri doğrayın, kıymalı harca ekleyin. Baharatlandırın ve kavurun. Kıymalar pişince biberleri ekleyin ve yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından domatesi ekleyip pişirin. Altını kapatınca üzerine ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Fırın kabına kızarttığınız patatesleri dizin, üzerlerine kıymalı harcı pay edin. Ayrı bir kasede salçayı su ile açtıktan sonra patates musakkanın üzerine yayın.180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin

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