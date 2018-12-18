Musakka nasıl yapılır? Patatesli porsiyon musakka tarifi
Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde sık sık yapılan musakka en sevilen sebze yemeklerinden biri. Musakkanın her hali çok seviliyor; patlıcan musakka, kabak musakka, karnabahar musakka ve patates musakka... İşte, sunumuyla fark yaratmak isteyenler için patatesli porsiyon musakka tarifi...
Porsiyon musakka tarifi, büyük küçük herkesin çok sevdiği, kimsenin ‘hayır’ diyemediği patatesle yapılan bir yemek. Baharatların enfes tadıyla lezzeti katlanan kıymalı harç çanak hali verilen patatesle buluşuyor, tadına doyum olmuyor.
Patatesli porsiyon musakka için malzemeler
3 adet orta boy patates – boyuna ortadan ikiye kesilmiş
Ayçiçek yağı – kızartmak için
İç Harç için Malzemeler
5 yemek kaşığı Zeytinyağı
1 adet orta boy soğan – yemeklik doğranmış
200 gr. orta yağlı kıyma
1 sivri biber – küçük yemeklik doğranmış
4 orta boy domates – soyulmuş, rendelenmiş
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
yarım bağ maydanoz
Üzeri için Malzemeler
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 su bardağı su
Patatesli porsiyon musakka tarifi
Patateslerin kabuklarını soyun ve boyuna olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Patateslerin ortasını oyun. Kızgın ayçiçek yağında patatesleri renk alana kadar kızartıp havlu kağıt üzerine alın. Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, yemeklik doğranmış soğanları ekleyip kavurun, ardından kıymayı ilave edin. Çıkardığınız iç patatesleri doğrayın, kıymalı harca ekleyin. Baharatlandırın ve kavurun. Kıymalar pişince biberleri ekleyin ve yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından domatesi ekleyip pişirin. Altını kapatınca üzerine ince doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Fırın kabına kızarttığınız patatesleri dizin, üzerlerine kıymalı harcı pay edin. Ayrı bir kasede salçayı su ile açtıktan sonra patates musakkanın üzerine yayın.180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin
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