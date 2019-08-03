Musakka nasıl yapılır? İşte patlıcan musakka tarifi
Geleneksel lezzetlerimizden olan patlıcan musakka, yaz sebzelerinin tezgahlardaki yerini almasıyla, sofralarımıza gelmeye başladı. Kıyma ile buluşan patlıcanlar, enfes lezzeti ile misafir sofralarında da baş tacı oluyor. Zahmetli gibi görünse de aslında patlıcan musakka yapmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Peki, musakka nasıl yapılır? İşte patlıcan musakka tarifi.
Pirinç pilavının yanına en çok yakışan lezzetlerden olan musakka, genellikle ev hanımları tarafından internette en fazla araştırılan tarifler arasında yer tutuyor. İşte, patlıcan musakka yapımı ve malzemeleri.
Malzemeler
4 adet orta boy patlıcan
350 gram kıyma
3 adet yeşil biber
2 adet domates
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı salça
Tuz
Karabiber
Pul biber
Hazırlanışı
Alaca soyduğunuz patlıcanları yuvarlak yuvarlak dilimleyin.
Patlıcanları yarım saat kadar tuzlu suda bekletin.
Bu esnada kıymalı sosu hazırlayın.
Soğanları yemeklik, domatesleri ise küçük küpler halinde doğrayın.
Biberleri de ince halkalar halinde doğrayın.
Sarımsakları ise ince ince kıyın.
Kıymayı tavada sıvı yağla kavurun.
Kıymaya önce soğanı sonra da biberi ilave edin ve kavurmaya devam edin.
Ardından sarımsakları, domatesi, salçayı ve baharatları ilave edin.
Domatesler suyunu çekince 1 çay bardağı daha su ekleyin ve suyunu iyice çekene kadar pişirin.
Tuzlu sudan çıkardığınız patlıcanları kağıt havluyla kurulayın.
Sıvı yağda kızarttığınız patlıcanları fazla yağının çekilmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.
Ardından patlıcanları tencerenin tabanına dizip üzerine de kıymalı sosu yayın.
1 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatın ve orta ateşte 15 dakika kadar pişirin.
Servis etmeden önce biraz dinlendirin. Afiyet olsun!