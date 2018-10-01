Mükemmel tostun gizli malzemesi

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Günün her öğünü, peynirleri erimiş, sıcacık çıtır çıtır bir tosttan daha nefis ne olabilir? İsteyen iki dilim ekmek bir dilim peynirle yetinir, isteyen salçayla, ketçapla, kekikle, sucukla destekler. Ancak bütün bu destek kuvvetleri arasında en önemli bir tanesini hep atlıyormuşuz meğer.

Ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra, tavaya ya da tost makinesine atmadan önce üzerine tereyağı ya da margarin sürüyorsanız, siz de bizim gibi eski usul yanlış yoldan gidenlerdensiniz.

Yemek yazarı Tristan Lutz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında mükemmel tost için ekmeğin üzerine yağ değil mayonez sürmemiz gerektiğini iddia etti.



İşte mayonezli tost (Fotoğraf: Instagram/tristancooksandeats)

Lutz'a göre mayonez kullanınca, hem ekmek daha eşit kızarıyor hem de daha geç yanıyor. Üstelik mayonez daha kolay sürüldüğü için ekmeğin parçalanması riski de söz konusu olmuyor.

Lutz paylaşımında, "Tereyağı sıvı ve katı parçalar olarak ikiye ayrılıyor, katı kısımlar da sıcak metalle temas edince hemen yanıyor. Mayonez ise mükemmel bir biçimde yayılıyor. Bu da ekmeğin üzerindeki kararmış noktalara son vermek demek. Üstelik mayonezle yağın içindeki tuz miktarı da aynı. Bu sayede lezzetten de ödün vermemiş oluyorsunuz" diyor.

Ne dersiniz? Denemeye değmez mi?

PEYNİRLİ TOST SEVEN BU TARİFİ DE SEVDİ