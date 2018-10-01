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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
01.10.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Mükemmel tostun gizli malzemesi

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Mükemmel tostun gizli malzemesi
Fotoğraf: Ingimage

Peynir kadar güzel bir şey olmadığını artık hepimiz kabullendik herhalde. Kahvaltının kraliçesidir, böreğe, makarnaya konur, etle de yakışır tavukla da sebzeyle de... Tek başına bile yenir hiç rahatsızlık vermez. Ya "Peynirle yapılabilecek en basit ve buna rağmen en güzel şey nedir?" diye sorsalar? Cevap belli: Tost tabii ki...

Günün her öğünü, peynirleri erimiş, sıcacık çıtır çıtır bir tosttan daha nefis ne olabilir? İsteyen iki dilim ekmek bir dilim peynirle yetinir, isteyen salçayla, ketçapla, kekikle, sucukla destekler. Ancak bütün bu destek kuvvetleri arasında en önemli bir tanesini hep atlıyormuşuz meğer.

Ekmeğin arasına peyniri koyduktan sonra, tavaya ya da tost makinesine atmadan önce üzerine tereyağı ya da margarin sürüyorsanız, siz de bizim gibi eski usul yanlış yoldan gidenlerdensiniz.

Yemek yazarı Tristan Lutz, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir Instagram paylaşımında mükemmel tost için ekmeğin üzerine yağ değil mayonez sürmemiz gerektiğini iddia etti.

Mükemmel tostun gizli malzemesi

İşte mayonezli tost (Fotoğraf: Instagram/tristancooksandeats)

Lutz'a göre mayonez kullanınca, hem ekmek daha eşit kızarıyor hem de daha geç yanıyor. Üstelik mayonez daha kolay sürüldüğü için ekmeğin parçalanması riski de söz konusu olmuyor.

Lutz paylaşımında, "Tereyağı sıvı ve katı parçalar olarak ikiye ayrılıyor, katı kısımlar da sıcak metalle temas edince hemen yanıyor. Mayonez ise mükemmel bir biçimde yayılıyor. Bu da ekmeğin üzerindeki kararmış noktalara son vermek demek. Üstelik mayonezle yağın içindeki tuz miktarı da aynı. Bu sayede lezzetten de ödün vermemiş oluyorsunuz" diyor.

Ne dersiniz? Denemeye değmez mi?

PEYNİRLİ TOST SEVEN BU TARİFİ DE SEVDİ

00:38Peynir Şöleni | Yamii
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