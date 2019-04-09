Muhallebili milföy tatlısı tarifi

Çay saatleriniz için leziz bir tatlı, muhallebili milföy tatlısı. Muhallebi ve milföy hamurunun enfes buluşması olan ve çok pratik bir şekilde hazırlanabilen bu tatlıyı denemek isterseniz, muhallebili milföy tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda...
Üzeri için:
Muhallebisini yapmakla başlayın.
Süt, mısır nişastası, un, yumurtanın sarısı ve toz şekeri bir tencerede birleştirin.
Tencereyi sürekli karıştırın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin.
Muhallebi kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Milföy hamurlarının her birini dört küçük kare olacak şekilde kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Milföy hamurlarını, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin.
Pişmiş milföy karelerinin 20 tanesine bir kaşık yardımıyla hazırladığınız muhallebiden koyun ve üzerini başka bir milföy karesiyle kapatın.
Bu işlemi bütün milföyler bitene kadar tekrarlayın.
Milföy tatlılarınız hazır. Üzerlerine dilerseniz pudra şekeri veya ince çekilmiş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.