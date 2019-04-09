Muhallebili milföy tatlısı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Muhallebili milföy tatlısı tarifi
KOLAY

Muhallebili milföy tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muhallebili milföy tatlısı tarifi

Çay saatleriniz için leziz bir tatlı, muhallebili milföy tatlısı. Muhallebi ve milföy hamurunun enfes buluşması olan ve çok pratik bir şekilde hazırlanabilen bu tatlıyı denemek isterseniz, muhallebili milföy tatlısı tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yumurtanın sarısı
  • 10 kare milföy
  • 1,5 çay bardağı toz şeker

Üzeri için:

  • Pudra şekeri
  • İnce çekilmiş Antep fıstığı

Hazırlanışı

Muhallebisini yapmakla başlayın.

Süt, mısır nişastası, un, yumurtanın sarısı ve toz şekeri bir tencerede birleştirin.

Tencereyi sürekli karıştırın ve koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Muhallebi kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Milföy hamurlarının her birini dört küçük kare olacak şekilde kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Milföy hamurlarını, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif renk değiştirene kadar pişirin.

Pişmiş milföy karelerinin 20 tanesine bir kaşık yardımıyla hazırladığınız muhallebiden koyun ve üzerini başka bir milföy karesiyle kapatın.

Bu işlemi bütün milföyler bitene kadar tekrarlayın.

Milföy tatlılarınız hazır. Üzerlerine dilerseniz pudra şekeri veya ince çekilmiş Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Fotoğraf: Alamy
muhallebili milföy tatlısı tarifi muhallebili milföy tatlısı nasıl yapılır sütlü tatlı tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Tarak tatlısı tarifi

Kadayıf dolması tarifi

10 dakika tatlısı tarifi

Saray sarması tarifi