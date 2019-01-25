Muhallebili kakaolu kek nasıl yapılır? Muhallebili kek tarifi yapılışı
Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar için pasta tadında bir önerimiz var: Muhallebili kakaolu kek. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz muhallebili kakaolu kekle isterseniz kendinizi şımartabilir isterseniz de misafirlerinizin yüzünde gülücükler oluşturabilirsiniz. İşte, atlı sevenlerin saatlerce uğraşmak zorunda kalmadan evde kolaylıkla hazırlayabileceği muhallebili kek tarifi.
3 adet yumurta
1,5 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı ayçiçek yağı
1 su bardağı un
1 su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Muhallebi için Malzemeler
500 ml. süt
1 adet yumurta sarısı
1 silme yemek kaşığı un
1 silme yemek kaşığı buğday nişastası
1 adet küçük muz
Yarım su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı beyaz çikolata
1 tatlı kaşığı tereyağı
Kek için;
Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri iyice çırpın.Üzerine süt ve ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin.Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı eleyerek çırptığınız karışıma ilave edip bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru karıştırın. Hazırladığınız kekin yarısını yağladığınız 25 cm’lik kare cam fırın kabınıza dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika pişirin.
Muhallebi için; Muzu küçük bir kapta bir çatal yardımıyla ezin. Muhallebi için olan beyaz çikolata ve tereyağı hariç bütün malzemeleri bir tencereye alın ve iyice karıştırın. Ardından ocağa alın ve orta ateşte bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebiniz hazır olunca ateşten alın ve içerisine beyaz çikolata ve tereyağını ekleyip, karıştırın. Fırından çıkan kekinizin üzerine yuvarlak küçük bir kalıpla delikler açın ve hazırladığınız muhallebiyi dökün. Muhallebinizin üzerine kalan kek harcını da dökün ve muhallebili katmanın üzerine iyice yayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin. Hafif soğuyunca servis edin.
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