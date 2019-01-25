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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
25.01.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

Muhallebili kakaolu kek nasıl yapılır? Muhallebili kek tarifi yapılışı

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Muhallebili kakaolu kek nasıl yapılır? Muhallebili kek tarifi yapılışı

Sıradan kek tariflerinden sıkılanlar için pasta tadında bir önerimiz var: Muhallebili kakaolu kek. Her evde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz muhallebili kakaolu kekle isterseniz kendinizi şımartabilir isterseniz de misafirlerinizin yüzünde gülücükler oluşturabilirsiniz. İşte, atlı sevenlerin saatlerce uğraşmak zorunda kalmadan evde kolaylıkla hazırlayabileceği muhallebili kek tarifi.

MUHALLEBİLİ KAKAOLU KEK

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı un

1 su bardağı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Muhallebi için Malzemeler

500 ml. süt

1 adet yumurta sarısı

1 silme yemek kaşığı un

1 silme yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet küçük muz

Yarım su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı beyaz çikolata

1 tatlı kaşığı tereyağı

Kek için;

Bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri iyice çırpın.Üzerine süt ve ayçiçek yağını ilave edip çırpmaya devam edin.Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı eleyerek çırptığınız karışıma ilave edip bir spatula yardımıyla dışardan içeriye doğru karıştırın. Hazırladığınız kekin yarısını yağladığınız 25 cm’lik kare cam fırın kabınıza dökün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15–20 dakika pişirin.

Muhallebi için; Muzu küçük bir kapta bir çatal yardımıyla ezin. Muhallebi için olan beyaz çikolata ve tereyağı hariç bütün malzemeleri bir tencereye alın ve iyice karıştırın. Ardından ocağa alın ve orta ateşte bir muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. Muhallebiniz hazır olunca ateşten alın ve içerisine beyaz çikolata ve tereyağını ekleyip, karıştırın. Fırından çıkan kekinizin üzerine yuvarlak küçük bir kalıpla delikler açın ve hazırladığınız muhallebiyi dökün. Muhallebinizin üzerine kalan kek harcını da dökün ve muhallebili katmanın üzerine iyice yayın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika pişirin. Hafif soğuyunca servis edin.

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