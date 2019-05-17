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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Muhallebili çıtır baklava nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı

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Muhallebili çıtır baklava nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı

Baklava yufkasından pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif denemeye ne dersiniz: Muhallebili çıtır baklava tarifi. Baklava yufkası, muhallebi ve vişne sosuyla buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, muhallebili çıtır baklava için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi

MUHALLEBİLİ ÇITIR BAKLAVA

5 adet baklava yufkası
1 avuç ceviz
1 avuç fındık
2 yemek kaşığı tarçın
1 avuç kuru üzüm
1 su bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı Toz şeker
4 yemek kaşığı tereyağı
Muhallebisi için:
2 su bardağı süt.
1 yemek kaşığı un.
1 yemek kaşığı nişasta.
4 yemek kaşığı şeker.
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya.
1 yemek kaşığı tereyağı
Vişne sosu:
150 gr dondurulmuş vişne
1 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı su nişastayı açmak için

Yapılışı:

Baklava yufkaları tereyağı ile ıslatılır.
İçine cevizli fındıklı şekerli üzün karışım konur ve sarılırak bir parmak kalınlığında kesilir.
Fırına çıtırdaması için verilir.
Çıkartılınca üzerine yapılan muhallebi dökülür.
Biraz kabuk tutunca da üzerine vişne sosu yapılıp dökülür.
Küçük bir sos tenceresinde vişne kaynatılır.
İçine nişasta eklenir ve katılaştırılır.
Su ekleyerek sos kıvamı verilir…

 

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