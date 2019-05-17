Muhallebili çıtır baklava nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı
Baklava yufkasından pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif denemeye ne dersiniz: Muhallebili çıtır baklava tarifi. Baklava yufkası, muhallebi ve vişne sosuyla buluşuyor, karşı konulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte, muhallebili çıtır baklava için gerekli malzemeler ve adım adım tarifi
MUHALLEBİLİ ÇITIR BAKLAVA
5 adet baklava yufkası
1 avuç ceviz
1 avuç fındık
2 yemek kaşığı tarçın
1 avuç kuru üzüm
1 su bardağı pudra şekeri
3 yemek kaşığı Toz şeker
4 yemek kaşığı tereyağı
Muhallebisi için:
2 su bardağı süt.
1 yemek kaşığı un.
1 yemek kaşığı nişasta.
4 yemek kaşığı şeker.
1 yumurta sarısı
1 paket vanilya.
1 yemek kaşığı tereyağı
Vişne sosu:
150 gr dondurulmuş vişne
1 yemek kaşığı nişasta
3 yemek kaşığı su nişastayı açmak için
Yapılışı:
Baklava yufkaları tereyağı ile ıslatılır.
İçine cevizli fındıklı şekerli üzün karışım konur ve sarılırak bir parmak kalınlığında kesilir.
Fırına çıtırdaması için verilir.
Çıkartılınca üzerine yapılan muhallebi dökülür.
Biraz kabuk tutunca da üzerine vişne sosu yapılıp dökülür.
Küçük bir sos tenceresinde vişne kaynatılır.
İçine nişasta eklenir ve katılaştırılır.
Su ekleyerek sos kıvamı verilir…
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