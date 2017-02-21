Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan
Bu mekanlara gittiğinizde ayrılmak istemeyeceksiniz. Dilerseniz kitabınızı alıp kahve keyfi yapın, dilerseniz arkadaşlarınızla sohbet edip lezzetli yemeklerin tadına bakın. İşte müdavimi olacağınız 10 samimi mekan önerisi...
Kış aylarında sıcacık evlerden çıkıp dışarıda olmak zor gelebilir. Fakat böyle günlerde de her zaman içinizi ısıtacak, eş, dost, arkadaşlarla beraber gidilecek ve güzel sohbetlerle zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacağınız mekanlar bulmak mümkün.
1- Balat Sahil Restoran
Tüm gününüzü Balat’ta geçirdikten sonra akşam güneşin batışıyla beraber oturup keyif yapabileceğiniz salaş ve sıcak bir mekan. Zarganasıyla, kalkanıyla, favası ve enginar dolmasıyla hem gözünüzü hem gönlünüzü doldurabilecek mekan uygun fiyatları ile de rağbet görüyor.
2- Tasarım Bookshop
Kadıköy’e yolunuz düştüyse mutlaka uğramanız gereken bir mekan Tasarım... Sıcacık kahvenizi yudumlarken elinize bir kitap alıp kendinizi sakin bir kütüphanede hissetmek istiyorsanız burası tam sizin için tasarlanmış diyebiliriz.
3- FiLBooks
Son yılların trendi haline gelen cıvıl cıvıl Karaköy hafta sonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Küçük ama oldukça samimi bir mekan olan FiLBooks'ta dışarıda yer alan küçük masalarda muhabbetinizi koyulaştırabilir, üst katında kendinize bir kitap seçip kahvenizle birlikte okumaya başlayabilirsiniz.
4- Gravité Coffee Bar
Brighton’dan İstanbul’a ulaşan bir kahve esintisi... Amaçları nitelikli kahvelerle insanları buluşturmak olan "İyi Kahve ve Güzel Yemek" sloganıyla ilk şubesini Nişantaşı'nda açan sıcak bir mekan. Buraya gittiğinizde portakallı mozaik pasta yemeden çıkmamanızı tavsiye ediyoruz!
5- Şairler Kahvesi
Beşiktaş’ın en güzide ve sakin semtlerinden olan Vişnezade’de, adını aldığı meşhur Şairler Parkı’nın karşısında konumlanmış güzel bir kahveci. Sakin ve huzurlu ortamını, hoş dizaynıyla birleştiren Şairler Kahvesi’nin yemekleri de en az kahveleri kadar güzel.
6- Muaf
Moda sahilinde yürüyüş yaparken yolunuza çıkan bu mekana uğramadan gitmeyin. Nostaljik ve huzurlu havasıyla çayınızı ya da kahvenizi yudumlayabileceğiniz gibi, karnınızı doyurmak için muhteşem kahvaltısını da deneyebilirsiniz.
7- Madam Despina
Tarihe tanıklık etmiş, ilk “kadın meyhane işletmecisi” unvanını almış Madam Despina tarafından açılmış bu mekan sadece bir restoran değil aynı zamanda bir müze havası uyandırıyor insanda. Bugün bile Madam’ın tarifiyle yapıldığı söylenen Rum usulü pilaki damaklarınızı şenlendirecek.
8- Ministry of Coffee (MOC)
Leziz kahveleri ve güler yüzlü çalışanlarıyla dünya kahvelerini bir araya getirmiş güzel bir kahve dükkanı. Özellikle kahvenizi fındık ve tarçın aromalarıyla içerseniz pişman olmayacağınızı söyleyebiliriz.
9- 1 Kahve
Beyoğlu’nun koşuşturmasından bir sokak ötede, Cihangir’in sakin mekanı 1 Kahve tam size göre! Sessiz sakin ortamıyla ister kafanızı dinleyebileceğiniz, ister bilgisayarınızı alıp çalışabileceğiniz huzurlu bir mekan. Kahvenizi yudumlarken tatlılara doyabileceğiniz bu güzel kahve dükkanına bir uğrayın deriz.
10- Ahali 279
Zekeriyaköy'de yeşillik dolu havasıyla sizleri karşılayacak bu güzel mekana yaz-kış fark etmeden içiniz rahat bir şeklide gidebilirsiniz. Gazetenizi okuyup kahvaltı edebileceğiniz, bahçesinde gezebileceğiniz bu güzel mekanı mutlaka görmelisiniz.
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