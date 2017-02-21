Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
21.02.2017 - 10:27, Son Güncelleme:

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

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Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

Bu mekanlara gittiğinizde ayrılmak istemeyeceksiniz. Dilerseniz kitabınızı alıp kahve keyfi yapın, dilerseniz arkadaşlarınızla sohbet edip lezzetli yemeklerin tadına bakın. İşte müdavimi olacağınız 10 samimi mekan önerisi...

Kış aylarında sıcacık evlerden çıkıp dışarıda olmak zor gelebilir. Fakat böyle günlerde de her zaman içinizi ısıtacak, eş, dost, arkadaşlarla beraber gidilecek ve güzel sohbetlerle zamanın nasıl geçtiğini bile anlamayacağınız mekanlar bulmak mümkün.

1- Balat Sahil Restoran

Tüm gününüzü Balat’ta geçirdikten sonra akşam güneşin batışıyla beraber oturup keyif yapabileceğiniz salaş ve sıcak bir mekan. Zarganasıyla, kalkanıyla, favası ve enginar dolmasıyla hem gözünüzü hem gönlünüzü doldurabilecek mekan uygun fiyatları ile de rağbet görüyor.

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

2- Tasarım Bookshop

Kadıköy’e yolunuz düştüyse mutlaka uğramanız gereken bir mekan Tasarım... Sıcacık kahvenizi yudumlarken elinize bir kitap alıp kendinizi sakin bir kütüphanede hissetmek istiyorsanız burası tam sizin için tasarlanmış diyebiliriz.

3- FiLBooks

Son yılların trendi haline gelen cıvıl cıvıl Karaköy hafta sonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. Küçük ama oldukça samimi bir mekan olan FiLBooks'ta dışarıda yer alan küçük masalarda muhabbetinizi koyulaştırabilir, üst katında kendinize bir kitap seçip kahvenizle birlikte okumaya başlayabilirsiniz.

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

4- Gravité Coffee Bar

Brighton’dan İstanbul’a ulaşan bir kahve esintisi... Amaçları nitelikli kahvelerle insanları buluşturmak olan "İyi Kahve ve Güzel Yemek" sloganıyla ilk şubesini Nişantaşı'nda açan sıcak bir mekan. Buraya gittiğinizde portakallı mozaik pasta yemeden çıkmamanızı tavsiye ediyoruz!

5- Şairler Kahvesi

Beşiktaş’ın en güzide ve sakin semtlerinden olan Vişnezade’de, adını aldığı meşhur Şairler Parkı’nın karşısında konumlanmış güzel bir kahveci. Sakin ve huzurlu ortamını, hoş dizaynıyla birleştiren Şairler Kahvesi’nin yemekleri de en az kahveleri kadar güzel.

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

6- Muaf

Moda sahilinde yürüyüş yaparken yolunuza çıkan bu mekana uğramadan gitmeyin. Nostaljik ve huzurlu havasıyla çayınızı ya da kahvenizi yudumlayabileceğiniz gibi, karnınızı doyurmak için muhteşem kahvaltısını da deneyebilirsiniz.

7- Madam Despina

Tarihe tanıklık etmiş, ilk “kadın meyhane işletmecisi” unvanını almış Madam Despina tarafından açılmış bu mekan sadece bir restoran değil aynı zamanda bir müze havası uyandırıyor insanda. Bugün bile Madam’ın tarifiyle yapıldığı söylenen Rum usulü pilaki damaklarınızı şenlendirecek.

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

8- Ministry of Coffee (MOC)

Leziz kahveleri ve güler yüzlü çalışanlarıyla dünya kahvelerini bir araya getirmiş güzel bir kahve dükkanı. Özellikle kahvenizi fındık ve tarçın aromalarıyla içerseniz pişman olmayacağınızı söyleyebiliriz.

9- 1 Kahve

Beyoğlu’nun koşuşturmasından bir sokak ötede, Cihangir’in sakin mekanı 1 Kahve tam size göre! Sessiz sakin ortamıyla ister kafanızı dinleyebileceğiniz, ister bilgisayarınızı alıp çalışabileceğiniz huzurlu bir mekan. Kahvenizi yudumlarken tatlılara doyabileceğiniz bu güzel kahve dükkanına bir uğrayın deriz.

Müdavimi olacağınız 10 samimi mekan

10- Ahali 279

Zekeriyaköy'de yeşillik dolu havasıyla sizleri karşılayacak bu güzel mekana yaz-kış fark etmeden içiniz rahat bir şeklide gidebilirsiniz. Gazetenizi okuyup kahvaltı edebileceğiniz, bahçesinde gezebileceğiniz bu güzel mekanı mutlaka görmelisiniz.

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