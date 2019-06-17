Mücver nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay mücver tarifi
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin başında gelen mücver, yaz ayları ile beraber sofralardaki yerini almaya başladı. Un, yumurta ve kabakla yapılan mücver, istek ılık ister soğuk olarak tercihe göre servis ediliyor. Kolay yapımı sayesinde ev hanımlarının en çok uyguladığı tarifler arasında olan mücver, hafif olması ile de göz dolduruyor. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay mücver tarifi...
İnce kıyılmış kabağın un ve yumurta ile bağlandıktan sonra köfte porsiyonlarına ayrılarak yağda kızartılması ile hazır hale gelen mücver, hem hafif hem de doyurucu yemekler arasında. İşte, kolay yapımı ile göz dolduran mücver yapımı.
Malzemeler
1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)
2 adet kabak
1 adet patates
1 adet yumurta
Yarım demetten biraz az dereotu
4-5 yemek kaşığı mısır unu veya sade un
Karabiber
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Tuz
Kırmızı biber
Hazırlanışı
Soğan, kabak ve patatesi rendeleyin. Yumurta, ince kıyılmış dereotu, tuz, karabiber, kırmızı biber ve unu karıştırın. İçine rendelediğiniz sebzeleri ekleyin ve homojen bir karşım elde edin.
Hazırladığınız karışımdan sıvı yağa batırılmış kaşık yardımıyla alarak iyice kızdırılmış sıvı yağa bırakıp kızartın. Harç bitene kadar bu işleme devam edin.
Pişen mücverleri kağıt havluya alıp fazla yağından arındırın. Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.