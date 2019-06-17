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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.06.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

Mücver nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay mücver tarifi

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Mücver nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay mücver tarifi

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin başında gelen mücver, yaz ayları ile beraber sofralardaki yerini almaya başladı. Un, yumurta ve kabakla yapılan mücver, istek ılık ister soğuk olarak tercihe göre servis ediliyor. Kolay yapımı sayesinde ev hanımlarının en çok uyguladığı tarifler arasında olan mücver, hafif olması ile de göz dolduruyor. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte pratik ve kolay mücver tarifi...

İnce kıyılmış kabağın un ve yumurta ile bağlandıktan sonra köfte porsiyonlarına ayrılarak yağda kızartılması ile hazır hale gelen mücver, hem hafif hem de doyurucu yemekler arasında. İşte, kolay yapımı ile göz dolduran mücver yapımı.

Malzemeler

1 adet küçük soğan (isteğe bağlı)
2 adet kabak
1 adet patates
1 adet yumurta
Yarım demetten biraz az dereotu
4-5 yemek kaşığı mısır unu veya sade un
Karabiber

Kızartmak için:

Sıvı yağ
Tuz
Kırmızı biber

Hazırlanışı

Soğan, kabak ve patatesi rendeleyin. Yumurta, ince kıyılmış dereotu, tuz, karabiber, kırmızı biber ve unu karıştırın. İçine rendelediğiniz sebzeleri ekleyin ve homojen bir karşım elde edin.

Hazırladığınız karışımdan sıvı yağa batırılmış kaşık yardımıyla alarak iyice kızdırılmış sıvı yağa bırakıp kızartın. Harç bitene kadar bu işleme devam edin.

Pişen mücverleri kağıt havluya alıp fazla yağından arındırın. Sıcak veya soğuk servis edebilirsiniz.

 

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