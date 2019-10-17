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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 17.10.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Mücver nasıl yapılır? Adım adım mücver tarifi

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Mücver nasıl yapılır? Adım adım mücver tarifi

Ana malzemesi kabak olan mücver büyük-küçük herkesin severek tükettiğin lezzetlerden biri. Kızartmayı yağlı ve ağır bulananlar mücver tarifini fırında uygulayabilir. Fırında mücver tarifinde işin sırrı kabaklarının suyunun iyice sıkılmasında gizli. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte, adım adım mücver tarifi…

Malzemeler:

100 gr beyaz peynir
1 demet maydanoz
½ demet dereotu
1 çay bardağı süt
2 adet yumurta
1 tutam karabiber
1 tutam pul biber
Aldığı kadar un

Yapılışı:

Maydanoz ve dereotu doğranıp birleştirilir. Malzemelerin üzerine 2 yumurta kırılır. 100 gram beyaz peynir ufalanır ve 1’er tutam pul biber, karabiber ve arzuya göre tuz serpilir. 1 çay bardağı süt dökülüp tüm malzemeler güzelce karıştırılır. Mücver harcına; aldığı kadar un eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan harç, kızgın yağa yemek kaşığı ile dökülerek kızartılır.

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