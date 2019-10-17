Mücver nasıl yapılır? Adım adım mücver tarifi
Ana malzemesi kabak olan mücver büyük-küçük herkesin severek tükettiğin lezzetlerden biri. Kızartmayı yağlı ve ağır bulananlar mücver tarifini fırında uygulayabilir. Fırında mücver tarifinde işin sırrı kabaklarının suyunun iyice sıkılmasında gizli. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte, adım adım mücver tarifi…
Malzemeler:
100 gr beyaz peynir
1 demet maydanoz
½ demet dereotu
1 çay bardağı süt
2 adet yumurta
1 tutam karabiber
1 tutam pul biber
Aldığı kadar un
Yapılışı:
Maydanoz ve dereotu doğranıp birleştirilir. Malzemelerin üzerine 2 yumurta kırılır. 100 gram beyaz peynir ufalanır ve 1’er tutam pul biber, karabiber ve arzuya göre tuz serpilir. 1 çay bardağı süt dökülüp tüm malzemeler güzelce karıştırılır. Mücver harcına; aldığı kadar un eklenir ve karıştırmaya devam edilir. Hazırlanan harç, kızgın yağa yemek kaşığı ile dökülerek kızartılır.