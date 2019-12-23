Mozaik pasta tarifi

Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...