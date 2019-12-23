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Mozaik pasta tarifi

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Mozaik pasta tarifi

Çoğumuz için mozaik pasta, her zaman en sevdiğimiz tatlıdır. Kimimize bir dilim asla yetmez. En güzeli de mis kokulu bir bardak sıcacık çayla yenmesi. Ayrıca istediğiniz an hızlıca yapılabilmesi de mozaik pastayı baş tacı haline getiriyor. Sizinde canınız istediyse, işte mozaik pastanın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 2 paket bisküvi
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Hazırlanışı

Bir kaseye bisküvileri iri olacak şekilde kırın.

Bir tavada tereyağını eritip kakaoyu ekleyin. Kakao ve tereyağ güzelce karıştıktan sonra şeker ve sütü ilave edin.

Sosunuzun kıvamı hafif yoğunlaşana kadar karıştırın. Hazır olunca ocaktan alın ve dinlendirin.

Daha sonra hazırladığınız sosu bisküvilerin üzerinde gezdirip iyice karıştırın.

Karışımı da streç filme sarıp rulo haline getirin.

Tatlınızı buzdolabında birkaç saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

Fotoğraf: iStock
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