Tek başına da tüketiliyor, salatalara renk katmak için de kullanılıyor. Mevsimin en güzeli mor lahanayla yapılan bu turşu ağzınızın tadını yerine getiriyor. Üstelik tüm mor sebzeler gibi o da tam bir antioksidan deposu olduğu için herkesin bol bol yemesi tavsiye ediliyor. Sizin için lezzeti, rengi ve kıvamıyla lokantalarda karşınıza çıkan turşuları aratmayan bir mor lahana turşusu tarifi hazırladık. Beğeni garantili…
Lahanaları ince ince doğrayıp bol suyla yıkayın.
Derin bir kaseye aktardığınız lahanaların üzerine kaya tuzunu serpin.
5 dakika kadar elinizle ovarak yumuşattığınız lahanaları 10 dakika tuzun içinde dinlendirin.
Tuzladığınız lahanaları kavanoza yerleştirin.
Sarımsakları soyup lahanaların aralarına sıkıştırın.
Kavanoza suyu ve sirkeyi ilave edin ve kapağını kapatın.
Kavanozu iyice çalkalayıp malzemelerin karışmasını sağlayın.
Güneş almayan bir yerde 3-4 gün kadar dinlendirdiğiniz turşunuz tüketime hazır hale gelecektir. Afiyet olsun…