Molehiya yemeği nasıl yapılır?
Molehiya, Kıbrıs'ın en özel yemeklerinden bir tanesidir. Bir bitki türü olan molehiyadan yapılan bu yemek, kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilebilir. Peki, molehiya yemeği nasıl yapılır?
Molehiya Ortadoğu ve Kuzey Afrika mutfağında yapılan bir yemeğe verilen isimdir. Kıbrıs mutfağında, özel olarak yetiştirilen molehiya bitkisinin yaprakları ile yapılan bir yemek çeşididir. azın kurutulup bir müddet saklandıktan sonra sonra kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilen molehiya, servisi çukur tabakta pilav ve turşuyla yapılan lezzetli bir yemektir. Molehiya otunun kurutulmuş haldeki kokusu kına otuna benzemektedir.
MALZEMELER
1 kilo kurutulmuş molehiya bitkisi
Yarım kilo kırmızı et yerine tavuk da olabilir.
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet büyük boy domates
1 kilo su
1 büyük boy kuru soğan
1 veya 2 çay kaşığı tuz
1 veya 1,5 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 adet limon
YAPILIŞI
Kurutulmuş molehiyaları sıcak suda ıslattıktan sonra suyunu süzmesi için süzgeçte bekletiniz. Bir tencereye dört yemek kaşığı sızma zeytinyağını ilave edin. Büyük baş soğanı ince ince doğradıktan sonra rengi pembe olana kadar pişirin. Daha sonra içine eti veya tavuğu ilave edin, soğanlar pişmeye yakın salça katınız. Tüm malzemeleri birlikte kavurduktan sonra molehiyaları ekliyoruz. Son olarak tuz ve karabiber ilave ederken su ekleyiniz. 1 saat pişirdikten sonra kapatın. Kabuğu ve çekirdeği çıkmış bir limonu küçük küp kestikten sonra limonu yemeğin üzerinde gezdiriniz.