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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Tarifleri
22.08.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Molehiya yemeği nasıl yapılır?

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Molehiya yemeği nasıl yapılır?

Molehiya, Kıbrıs'ın en özel yemeklerinden bir tanesidir. Bir bitki türü olan molehiyadan yapılan bu yemek, kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilebilir. Peki, molehiya yemeği nasıl yapılır?

Molehiya Ortadoğu ve Kuzey Afrika mutfağında yapılan bir yemeğe verilen isimdir. Kıbrıs mutfağında, özel olarak yetiştirilen molehiya bitkisinin yaprakları ile yapılan bir yemek çeşididir. azın kurutulup bir müddet saklandıktan sonra sonra kuzu eti veya tavuk etiyle pişirilen molehiya, servisi çukur tabakta pilav ve turşuyla yapılan lezzetli bir yemektir. Molehiya otunun kurutulmuş haldeki kokusu kına otuna benzemektedir.

MALZEMELER

1 kilo kurutulmuş molehiya bitkisi
Yarım kilo kırmızı et yerine tavuk da olabilir. 
1 yemek kaşığı domates salçası
1 adet büyük boy domates
1 kilo su
1 büyük boy kuru soğan
1 veya 2 çay kaşığı tuz
1 veya 1,5 çay kaşığı karabiber
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 adet limon

YAPILIŞI

Kurutulmuş molehiyaları sıcak suda ıslattıktan sonra suyunu süzmesi için süzgeçte bekletiniz. Bir tencereye dört yemek kaşığı sızma zeytinyağını ilave edin. Büyük baş soğanı ince ince doğradıktan sonra rengi pembe olana kadar pişirin. Daha sonra içine eti veya tavuğu ilave edin, soğanlar pişmeye yakın salça katınız. Tüm malzemeleri birlikte kavurduktan sonra molehiyaları ekliyoruz. Son olarak tuz ve karabiber ilave ederken su ekleyiniz. 1 saat pişirdikten sonra kapatın. Kabuğu ve çekirdeği çıkmış bir limonu küçük küp kestikten sonra limonu yemeğin üzerinde gezdiriniz.

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