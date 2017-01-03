Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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03.01.2017 - 10:00, Son Güncelleme:

Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

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Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

Kadıköy'ün son dönemlerdeki en popüler yeri Moda'da sakin ve huzuru bulabileceğiniz mekanlarda kahvaltı yapmak hafta sonu keyfini ikiye katlıyor. İşte Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan önerisi...

Kahvaltı en çok sevilen ve kimsenin vazgeçemediği öğünlerden biri. Muhteşem kahvaltılar ve keyifli sohbetler hafta sonlarını mutlu geçirmeniz için en güzel nedenlerden. Hafta içi uzun uzun yapılamayan kahvaltıları hafta sonu en güzel şekilde yapılarak acısı çıkarılır. Kadıköy'ün son dönemlerdeki en popüler yeri Moda'da sakin ve huzuru bulabileceğiniz mekanlarda kahvaltı yapmak ise hafta sonu keyfini ikiye katlıyor. İşte Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan:

1. Moda Teras

Muhteşem deniz manzarasını seyrederek kahvaltı yapmak ister misiniz? Bu güzel mekanda müzikler de çok hoşunuza gidecek. Kış bahçesinde de keyifli saatler geçirebileceğiniz Moda Teras cumartesi günü açık büfe kahvaltısı, pazar günleri brunchı ile çok lezzetli kahvaltı seçenekleri sunuyor.

2. Çay Tarlası

Karadeniz kahvaltısını ayağınıza getiren bu mekan, muhlamayı sevenler için ideal yerlerden. Salaş, küçük ve samimi bir ortamı ile keyifle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Taze çayları, menemen, laz böreği ile gönlünüzde taht kuracak.

Modada kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

3. Yer

Moda'nın en sevilen mekanlarından biri olan Yer, küçük ve salaş oluşuyla bu sıralar oldukça popüler. Kahvaltısı ve atıştırmalıklarıyla bu güzel yerin keyfini hafta sonu çıkarabilirsiniz. Müzikleri ve ortamı ile kendinizi evde hissedeceksiniz.

4. Naan Bakeshop

Fırın kafe olan bu mekan Moda'nın en popüler lezzet duraklarından. Zengin içerikli serpme kahvaltıları, ekşi maya ekmekleri ile vazgeçemeyeceğiniz mekanlardan biri haline gelecek Naan Bakeshop sıcak ve samimi bir ortamla keyifli saatler geçirmenizi sağlıyor.

Modada kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

5. Munchies Crepe & Pancake

Pancake sevenlerin vazgeçilmez mekanı Munchies güzel sunumu ve lezzetleri ile beğeninizi kazanacak. Şık ve güzel bir ortama sahip olan bu mekan farklı bir kahvaltı deneyimi yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Pişman olmayacaksınız.

6. Moda Van Kahvaltı

Samimi ve salaş bir ortama sahip olan Moda Van Kahvaltı harika bahçesiyle sizi karşılayacak. Van kahvaltısının yanında klasik Moda kahvaltısı seçeneği de var. Güzel sunumu ve leziz kahvaltısıyla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekanlar arasında.

Modada kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan

7. Pişi Breakfast & Burger

Sıcacık ve yumuşacık pişilerin sahibi olan bu mekana klasik kahvaltılardan sıkılıp pişi sevenler akın ediyor. Lezzetli pişileri ve kahvaltı seçenekleriyle popüler bir mekan.

8. Naga Putrika

Küçük ve sevimli bir yer olan Naga Putrika'yı mutlaka keşfedin. Söğütçük, Velika, Zuğa, Hevsel ve Çiçekdağı serpme kahvaltı seçenekleriyle lezzetli bir sunum ortaya koyuyor.

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