Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan
Kadıköy'ün son dönemlerdeki en popüler yeri Moda'da sakin ve huzuru bulabileceğiniz mekanlarda kahvaltı yapmak hafta sonu keyfini ikiye katlıyor. İşte Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan önerisi...
Kahvaltı en çok sevilen ve kimsenin vazgeçemediği öğünlerden biri. Muhteşem kahvaltılar ve keyifli sohbetler hafta sonlarını mutlu geçirmeniz için en güzel nedenlerden. Hafta içi uzun uzun yapılamayan kahvaltıları hafta sonu en güzel şekilde yapılarak acısı çıkarılır. Kadıköy'ün son dönemlerdeki en popüler yeri Moda'da sakin ve huzuru bulabileceğiniz mekanlarda kahvaltı yapmak ise hafta sonu keyfini ikiye katlıyor. İşte Moda'da kahvaltı yapabileceğiniz 8 mekan:
1. Moda Teras
Muhteşem deniz manzarasını seyrederek kahvaltı yapmak ister misiniz? Bu güzel mekanda müzikler de çok hoşunuza gidecek. Kış bahçesinde de keyifli saatler geçirebileceğiniz Moda Teras cumartesi günü açık büfe kahvaltısı, pazar günleri brunchı ile çok lezzetli kahvaltı seçenekleri sunuyor.
2. Çay Tarlası
Karadeniz kahvaltısını ayağınıza getiren bu mekan, muhlamayı sevenler için ideal yerlerden. Salaş, küçük ve samimi bir ortamı ile keyifle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Taze çayları, menemen, laz böreği ile gönlünüzde taht kuracak.
3. Yer
Moda'nın en sevilen mekanlarından biri olan Yer, küçük ve salaş oluşuyla bu sıralar oldukça popüler. Kahvaltısı ve atıştırmalıklarıyla bu güzel yerin keyfini hafta sonu çıkarabilirsiniz. Müzikleri ve ortamı ile kendinizi evde hissedeceksiniz.
4. Naan Bakeshop
Fırın kafe olan bu mekan Moda'nın en popüler lezzet duraklarından. Zengin içerikli serpme kahvaltıları, ekşi maya ekmekleri ile vazgeçemeyeceğiniz mekanlardan biri haline gelecek Naan Bakeshop sıcak ve samimi bir ortamla keyifli saatler geçirmenizi sağlıyor.
5. Munchies Crepe & Pancake
Pancake sevenlerin vazgeçilmez mekanı Munchies güzel sunumu ve lezzetleri ile beğeninizi kazanacak. Şık ve güzel bir ortama sahip olan bu mekan farklı bir kahvaltı deneyimi yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Pişman olmayacaksınız.
6. Moda Van Kahvaltı
Samimi ve salaş bir ortama sahip olan Moda Van Kahvaltı harika bahçesiyle sizi karşılayacak. Van kahvaltısının yanında klasik Moda kahvaltısı seçeneği de var. Güzel sunumu ve leziz kahvaltısıyla keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekanlar arasında.
7. Pişi Breakfast & Burger
Sıcacık ve yumuşacık pişilerin sahibi olan bu mekana klasik kahvaltılardan sıkılıp pişi sevenler akın ediyor. Lezzetli pişileri ve kahvaltı seçenekleriyle popüler bir mekan.
8. Naga Putrika
Küçük ve sevimli bir yer olan Naga Putrika'yı mutlaka keşfedin. Söğütçük, Velika, Zuğa, Hevsel ve Çiçekdağı serpme kahvaltı seçenekleriyle lezzetli bir sunum ortaya koyuyor.
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