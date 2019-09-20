Mısır unu tatlısı nasıl yapılır? Mısır unu tatlısı tarifi
Ekmek ve hamur işleri olmak üzere pek çok gıdada kullanılan, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen lezzetleri mıhlama ve kuymakın ana maddesi mısır unundan tatlı yapmayı hiç denediniz mi? Mısır ununu nasıl değerlendireceklerini bilemeyenler için enfes bir mısır unu tatlısı tarifi hazırladık. Peki, mısır unu tatlısı nasıl yapılır, işte adım adım tarifi
MISIR UNU TATLISI MALZEMELERİ
500 gr mısır unu
2 yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı ayçiçeği yağı1
çay kaşığı karbonat
Şerbeti için
4.5 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su
MISIR UNU TATLISI NASIL YAPILIR?
Şerbeti için şeker ile suyu kaynatıp soğumaya bırakın.
Karbonatı yoğurda ilave edip karıştırın.
Diğer malzemeleri de ilave edip yumuşak bir hamur yoğurun.
Elinizi ıslatıp hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
Ortalarına ceviz yerleştirin.
180 derece fırında pişirin.
Fırından alıp sıcakken soğuk şerbeti üzerine gezdirin.
Tekrar fırına verin.
5-10 dakika sonra fırından alıp ılınınca servis yapın.