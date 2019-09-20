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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.09.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Mısır unu tatlısı nasıl yapılır? Mısır unu tatlısı tarifi

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Mısır unu tatlısı nasıl yapılır? Mısır unu tatlısı tarifi

Ekmek ve hamur işleri olmak üzere pek çok gıdada kullanılan, Karadeniz Bölgesi’nin en bilinen lezzetleri mıhlama ve kuymakın ana maddesi mısır unundan tatlı yapmayı hiç denediniz mi? Mısır ununu nasıl değerlendireceklerini bilemeyenler için enfes bir mısır unu tatlısı tarifi hazırladık. Peki, mısır unu tatlısı nasıl yapılır, işte adım adım tarifi

MISIR UNU TATLISI  MALZEMELERİ

500 gr mısır unu
2 yumurta
3 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı ayçiçeği yağı1
çay kaşığı karbonat

Şerbeti için

4.5 su bardağı toz şeker
4 su bardağı su

MISIR UNU TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için şeker ile suyu kaynatıp soğumaya bırakın.

Karbonatı yoğurda ilave edip karıştırın.

Diğer malzemeleri de ilave edip yumuşak bir hamur yoğurun.

Elinizi ıslatıp hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Ortalarına ceviz yerleştirin.

180 derece fırında pişirin.

Fırından alıp sıcakken soğuk şerbeti üzerine gezdirin.

Tekrar fırına verin.

5-10 dakika sonra fırından alıp ılınınca servis yapın.

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