Yöresel lezzetler denince ilk akla gelenlerden biri olan mısır ekmeği Karadeniz Bölgesi’nde özellikle de Rize ve çevresinde sık sık yapılan ve damakları şenlendiren bir ekmek. Ekmek diyoruz ama lezzeti o kadar nefis oluyor ki başka hiçbir şey olmadan çayın yanında bile yenir. İşte bir dilimi asla yetmeyen enfes mısır ekmeği tarifi…
Tüm malzemeleri yoğurma kabına alın.
Üzerine 1 su bardağı kaynar su ekleyip karıştırın.
Yavaş yavaş biraz daha su ekleyerek elle yoğurmaya başlayın. Kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin.
Güzelce yağlayıp unladığınız fırın tepsisine hamuru boşaltın. (Ekmeğinizi tavada ya da kek kalıbında da yapabilirsiniz.)
Her tarafının eşit kalınlıkta olmasını sağlayın. Üzerine hafifçe un serpin.
Fırını 190 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
Üstü kızarınca fırını kapatıp tepsiyi 5 dakika daha fırında tutun.
Ardından dilimleyip sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.