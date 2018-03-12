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Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Kaynak: Doğan Burda
12.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

Cupcake gibi bir lezzeti damak tadımızla buluşturan herkese teşekkürü borç biliriz. Bizim hamur işi ve tatlılarımızın yanına eklenmesiyle birlikte harika alternatifler haline gelen cupcake’lerin en iyi adreslerine birlikte bakalım o halde.

İstanbul Cupcake Factory

Anne-oğul ortaklığı olan İstanbul Cupcake Factory, gittikçe daha büyük bir kitleye hizmet vermeye başlamış. Bankacı bir anne ve mühendis oğlunun ABD’de başlayan hikâyesi şimdi Türk damak tadına uygun cupcake’ler yapmak amacıyla İstanbul’a taşınmış durumda.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Yummy Cupcakes

Türkiye’nin ilk cupcake markası olan Yummy Cupcakes aslında Los Angeles menşeili bir marka. Menüsünde hiç abartısız yüzlerce cupcake çeşidi bulunan marka, doğum günlerinden düğünlere istediğiniz her türlü cupcake’i en lezzetli haliyle damağınıza getiriyor.

Happy Cookie Day

Nişantaşı’nda bulunan şirin mi şirin Happy Cookie Day’in cupcake’leri de çok tatlı. Kurucusu Didem Akben işe aslında hobi olarak başlamış ancak daha sonra her yerden sipariş yağmaya başlayınca dükkânı açmış. Dükkânda ayrıca kurabiye ve cupcake workshop’ları da veriyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

175 Cupcake Bar

Etiler’de hizmet veren 175 Cupcake Bar, adını cupcake’leri 175 derecede pişirmelerinden alıyor. En doğal ve taze malzemelerin kullanıldığı cupcake’leri dükkânda yiyebilir ya da eve sipariş verebilirsiniz. Özellikle Tuxedo, Lemon Cream, Elvis, The Dark Side buranın en sevilen lezzetleri arasında bulunuyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Merve’s Cupcakes

Merve Hanım’ın elinden çıkan bu cupcake’lerde tamamen doğal malzemelerin kullanılmasına dikkat ediliyor. Hatta Merve Hanım cupcake’lerin içine ev yapımı reçeller koyuyor. Taksim’deki küçük bir dükkânda hizmet veren Merve’s Cupcakes’e sipariş vermek istiyorsanız dört gün önceden bilgi vermeniz gerekiyor.

Mini lezzet cupcake meraklılarına özel 6 adres

Mrs. Cupcake

Yaklaşık 5 yıldır lezzetli cupcake’leriyle damaklarımızı şenlendiren Mrs. Cupcake oldukça ilginç bir başka seçenekle sizi karşılıyor: Cupshake! Dükkânın sahibi Şirin Hanım’ın “cupcake’in serin bir içeceğe dönüşmüş hali” diye tanımladığı bu içecekler en az cupcake’ler kadar güzel.

CUPCAKE'İ SEVEN BUNU DA SEVDİ: DUBLE ÇİKOLATALI MUFFIN

Duble Çikolatalı Muffin
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Etiketler: cupcake mekanları , en iyi cupcake'çiler
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