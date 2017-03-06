Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
06.03.2017 - 18:00, Son Güncelleme:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

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Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

İncecik açılan yufkanın arasına serpilmiş bol fıstık ya da cevizin yoğun şerbetle buluşması ve ardından oluşan o mükemmel lezzet… Bayramda seyranda tabakları şenlendiren baklavanın İstanbul’daki en iyi adreslerini Zomato kullanıcıları rehberliğinde bulduk.

 

Köşkeroğlu Baklava:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Baklava denince akla gelen ilk adreslerden olan, seyahatlerimizde taşıdığımız paket paket baklavaların merkezi Köşkeroğlu İstanbul’un en sevilenlerinden biri. Mekan akşam geç saatlere kadar dolup taşıyor.

Hafız Mustafa:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Asrı aşkın süredir tatlılarıyla gönülleri fetheden Hafız Mustafa’nın en sevilen tatlısı fıstıklı baklava.

Fıstıkzade:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Ataşehir ve Acıbadem’de şubeleri bulunan Fıstıkzade iri taneli bol fıstıklı baklavalarıyla kısa bir süre içerisinde en iyiler arasındaki yerini aldı. Mekan şirin dekorasyonuyla da beğeni topluyor.

Kaşıbeyaz Baklava:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Kaşıbeyaz, kebaplarıyla olduğu kadar baklavalarıyla da tatlıseverlerin beğenisini topluyor.

Hacıbaşar Kebap Baklava:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Anadolu yakasında dört şubede hizmet veren Hacıbaşar hem kebaplarıyla hem de baklavalarıyla en sevilen mekanlar arasında yer alıyor. 

Pare Baklava:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Nişantaşı'nda bulunan Pare Baklava’da Antep kahvaltısı da sunuluyor. Mekan çıtır çıtır baklavalarıyla gönüllerde taht kuruyor.

Salih Özkan Pasta & Baklava

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Çapa’da küçük nostaljik pastaneleri andıran Salih Özkan tazecik baklavalarıyla en sevilenler arasında. 

Develi Baklava:

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Senelerdir en sevilen kebapçılar arasında en üst sıralardaki yerini koruyan Develi, Eminönü’ndeki küçük dükkanında da tatlıseverleri mutlu ediyor. Mekan bol fıstıklı taze baklavalar sunuyor.

Kafadaroğlu Baklava

Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri

Beşiktaş’ta küçücük bir dükkanda yarım asırdır hizmet veren Kafadaroğlu, ayaküstü uğrayıp hızlıca tatlı yemek için ideal bir mekan. Günlük çıkan hatta şansıysanız sıcak servis edilen çıtır çıtır baklavası ve şöbiyetiyle gönülleri fetheden mekanda iki kişilik hızlı bir ziyafetin ortalama tutarı 25 TL.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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