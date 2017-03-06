Milli tatlımız baklavanın İstanbul’daki en iyi adresleri
İncecik açılan yufkanın arasına serpilmiş bol fıstık ya da cevizin yoğun şerbetle buluşması ve ardından oluşan o mükemmel lezzet… Bayramda seyranda tabakları şenlendiren baklavanın İstanbul’daki en iyi adreslerini Zomato kullanıcıları rehberliğinde bulduk.
Köşkeroğlu Baklava:
Baklava denince akla gelen ilk adreslerden olan, seyahatlerimizde taşıdığımız paket paket baklavaların merkezi Köşkeroğlu İstanbul’un en sevilenlerinden biri. Mekan akşam geç saatlere kadar dolup taşıyor.
Hafız Mustafa:
Asrı aşkın süredir tatlılarıyla gönülleri fetheden Hafız Mustafa’nın en sevilen tatlısı fıstıklı baklava.
Fıstıkzade:
Ataşehir ve Acıbadem’de şubeleri bulunan Fıstıkzade iri taneli bol fıstıklı baklavalarıyla kısa bir süre içerisinde en iyiler arasındaki yerini aldı. Mekan şirin dekorasyonuyla da beğeni topluyor.
Kaşıbeyaz Baklava:
Kaşıbeyaz, kebaplarıyla olduğu kadar baklavalarıyla da tatlıseverlerin beğenisini topluyor.
Hacıbaşar Kebap Baklava:
Anadolu yakasında dört şubede hizmet veren Hacıbaşar hem kebaplarıyla hem de baklavalarıyla en sevilen mekanlar arasında yer alıyor.
Pare Baklava:
Nişantaşı'nda bulunan Pare Baklava’da Antep kahvaltısı da sunuluyor. Mekan çıtır çıtır baklavalarıyla gönüllerde taht kuruyor.
Salih Özkan Pasta & Baklava
Çapa’da küçük nostaljik pastaneleri andıran Salih Özkan tazecik baklavalarıyla en sevilenler arasında.
Develi Baklava:
Senelerdir en sevilen kebapçılar arasında en üst sıralardaki yerini koruyan Develi, Eminönü’ndeki küçük dükkanında da tatlıseverleri mutlu ediyor. Mekan bol fıstıklı taze baklavalar sunuyor.
Kafadaroğlu Baklava
Beşiktaş’ta küçücük bir dükkanda yarım asırdır hizmet veren Kafadaroğlu, ayaküstü uğrayıp hızlıca tatlı yemek için ideal bir mekan. Günlük çıkan hatta şansıysanız sıcak servis edilen çıtır çıtır baklavası ve şöbiyetiyle gönülleri fetheden mekanda iki kişilik hızlı bir ziyafetin ortalama tutarı 25 TL.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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