“Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri“Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor
GeriLezizz Haberler “Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Haberler
İHA
11.12.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

“Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor

Dünyada ilk kez 515 kilogram ve 7 metre uzunluğunda yaptığı dev baklavayı özel fırında pişirerek 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Şef Mahmut Dolmacı, Milli Mutfak Hareketi’ne Eğirdir’den başlıyor. Dolmacı, alınan 8 ana karar kapsamında Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek Türk mutfağı yemek ve tatlıları eğitimi verecek.

Isparta Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ISAPDER) Başkanı Alim Çimenkaya'nın girişimleriyle, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun birlikte düzenlediği, tüm Türkiye’deki il, ilçe ve köyleri kapsayan ‘Milli Mutfak Hareketi’ Eğirdir'den başlıyor.
TAŞPAKON’un milli mutfak kültürü ve yöresel lezzetlerin benimsenmesi amacını taşıyan 8 ana kararı kapsamında, 13 usta ile birlikte Guiness Rekorlar Kitabı’na adını yazdıran Şef Mahmut Dolmacı, Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek.

Gastronomi Zirvesi’nde, 515 kilogram ağırlığında ve 7 metre uzunluğunda dev baklavanın yapılıp, özel fırında pişirilmesiyle Guinness, Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru’nu kıran ustalardan  Dolmacı, 13 Aralık 2018 günü Eğirdir'de, geleceğin aşçılarına, uygulamalı Türk mutfağı yemekleri ve tatlıları eğitimi verecek.

25
Kimi fiyatıyla rekor kırdı, kimi de boyutuyla...
Kimi fiyatıyla rekor kırdı, kimi de boyutuyla...

Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Meral Tepe, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Guiness Rekortmeni  Dolmacı'yı Eğirdir'de misafir edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

“Milli Mutfak Hareketi” Eğirdir’den başlıyor

Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Maraş paçası

Salataların olmazsa olmazı nar ekşisinin nasıl yapıldığını biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü Japon şef: 'Türk zeytinyağı bana göre en kalitelisi'