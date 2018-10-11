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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
11.10.2018 - 09:24, Son Güncelleme:

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

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Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

Mikrodalga fırınlar günümüzün en tartışmalı ev aletlerinden biri. Kullananlar genellikle çok sevse de mikrodalga muhalifleri grubunun da çok güçlü olduğu yadsınamaz bir gerçek. Peki mikrodalga fırınlar söylendiği gibi yiyeceklerin tüm besleyiciliğini alıp götürüyor mu? Dahası mikrodalga fırın sadece yemek ısıtıp buz çözmeye mi yarıyor? Tüm bu soruların cevapları için sizi aşağıya alalım.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

İlk sorudan başlıyoruz! Mikrodalga fırınlar gerçekten yiyeceklerin besinini öldüren, hastalık yapan, radyoaktif canavarlar mı?

Kısa cevap: Hayır. Uzun cevap: Hatta zaman zaman mikrodalga, sıradan bir ocaktan çok daha sağlıklı bile olabiliyor.

PİŞİRDİYSENİZ MUTLAKA...
Öncelikle şu konuda anlaşalım: Her türlü pişirme ve ısıtma metodu yiyeceklerin besleyiciliğinin bir kısmını alıp götürebilir. (Öte yandan domatesteki likopen benzeri bazı besinler, pişmiş gıdalarda çiğe nazaran daha da zenginleşebilir.) Burada asıl soru malzemeleri nasıl, kaç derece sıcaklıkta, ne kadar sıvı içinde pişirdiğiniz.

Peki mikrodalga yemeği nasıl pişiriyor/ısıtıyor? Gönderdiği enerji dalgaları yiyeceklerin içindeki su moleküllerini harekete geçiriyor. Bu moleküller diğer maddelere çarpınca ortaya ısı çıkıyor ve yiyeceğiniz ısınmış ya da pişmiş oluyor.

'AMA SAĞLIK...' DİYENLERİ BURAYA ALALIM
Dünyanın en tanınmış yemek dergisi Epicurious'ın aktardığına göre, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Sağlığı Rehberi'nde şöyle denilmiş: "Besleyici maddeleri en iyi koruyan pişirme yolu, en kısa sürede yiyeceği en çok ısıtan ve mümkün olduğunca az sıvı gerektiren yoldur. Mikrodalga bu kriterlerin tümünü sağlıyor."

Öte yandan ABD'nin Chicago şehrinde bulunan Beslenme ve Diyetetik Akademisi'nin başkanı Sara Haas, özellikle sebzelerde bulunan ve suda çözünen C vitamini gibi maddelerin ısı karşısında hassas olduğunu ifade ediyor ve bu tur ürünler için mikrodalgayı öneriyor.

Örneğin brokoliyi büyük bir tencerede litrelerce su içinde haşlayınca bütün vitamini suyuna gidiyor. Ancak buharda ya da mikrodalgada çok az suyla pişirdiğinizde vitaminlerinin içinde kalmasını sağlıyorsunuz.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

ISIT AMA KURUTMA
Önceden pişmiş bir yemeğin ısıtılmasına gelince... Bu konuda çok kapsamlı araştırmalar yok aslında. Ancak Haas'a göre burada da aynı mantık işliyor. "Yemeği pişirirken besinlerin bir kısmını zaten kaybetmiş olabilirsiniz. Ancak mikrodalgaya düzgün koymasanız yiyeceğinizin kurumasına neden olabilirsiniz. O nedenle doğru kabı seçip üzerini uygun bir şekilde kapatarak nemin kaçmasını önlemeniz gerekiyor." Ayrıca mikrodalganın derecesini ve süresini de ısıtacağınız malzemeye göre ayarlamayı unutmayın.

Peki, buraya kadar şahane! Yemeğimizi mikrodalgada kolayca ve sağlıklı bir biçimde ısıtabilir, ya da pişirebiliriz. Lakin tezgahın köşesinde sakin sakin oturup duran mikrodalga fırınımızı sadece bunun için mi kullanacağız? Tabii ki hayır... İşte mikrodalga fırında başarıyla yapabileceğiniz 7 şey:

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

KURUYEMİŞ KAVURABİLİRSİNİZ
Fıstık olur olur, badem olur, kaju olur fark etmez... Elinizdeki malzemeyi Mikrodalgaya uygun bir kaba yayın. Fırının gücünü yüzde 70'e ayarlayın. Önce 2 dakika pişirin. Sonra kapağı açıp malzemeleri bir tahta kaşıkla karıştırıp bir 30 saniye daha pişirin. 30 saniyenin sonunda yeniden karıştırın. Bu işlemi malzemeleriniz altın rengine dönene kadar tekrarlayın. Fırınınızın gücüne göre toplamda 3 ila 6 dakikalık bir işlemden bahsediyoruz. Sonunda isterseniz tuzlar yersiniz, isterseniz başka bir yemeğe eklersiniz.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

POŞE YUMURTA YAPABİLİRSİNİZ
Yumurta yiyeyim ama yağsız olsun diyenler için bir numaralı yol poşe yumurta ancak yapması o kadar da kolay değil. Tabii mikrodalganız yoksa... Poşe yumurta için mikrodalgaya uygun bir fincanı yarısına kadar suyla doldurup yumurtayı içine kırıyoruz. Suya tamamen batması çok önemli. Sonra üzerine bir fincan tabağı kapatıp yüksek güçte 1 dakika kadar pişiriyoruz. Beyazının sertleşmesi, sarısının ise akışkanlığını kaybetmemesi gerekiyor. Sonra da bir kevgir yardımıyla yumurtamızı fincandan çıkarıyoruz. İşte bu kadar...

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

SARIMSAK SOYABİLİRSİNİZ
Türk mutfağında sarımsak önemlidir lakin soyan, doğrayan bilir ellerin kokusu çıkmadı mı insanı deli eder. Sarımsak sosu ya da tozu gibi malzemeler market raflarına çıktı ama taze sarımsağın yeri bambaşka. Peki ne yapalım? Sarımsak dişlerimizi mikrodalgaya atalım ve 15 saniye sonra çıkaralım. Hem kabuklar çok daha kolay soyulacak, hem de sarımsaklar çok daha kolay pişecek.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

OMLET YAPABİLİRSİNİZ
Sabah olur, öğlen olur, akşam olur fark etmez. Yumurta her öğün yenebilecek, hem sağlıklı hem de hafif bir protein. (Canan Karatay Hocamız'a selam ederiz!) Omlet de yumurta tarifleri arasında en havalılarından biri. Ne yapıyoruz? Yumurtamızı, tuzumuzu, biberimizi, taze soğanımızı, peynirimizi ve maydanoz yapraklarımızı mikrodalgaya dayanıklı bir kapta çırpıp fırınımıza atıyoruz. 30 saniye döndürüp, çıkarıp çatalla güzelce karıştırıp 1 dakikalığına yeniden fırına atıyoruz. İçindeki malzemelerin durumuna bağlı olarak 15 saniyelik periyotlarda pişirmeye devam edebilirsiniz.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

ÇITIR BAHARATLI OTLAR YAPABİLİRSİNİZ
Maydanoz, fesleğen gibi baharatlı otları salata ya da makarnada süs olarak kullanacaksanız çıtır çıtır olmaları çok daha hoş oluyor. Bunu mikrodalgada yapmak daha da hoş oluyor. Düz bir tabağı streç filmle kaplayıp, üzerine zeytinyağı sürmek sonra da dallarından kopardığınız yaprakları bu tabağa yayarak işe başlayabilirsiniz. Sonra mikrodalgada yüksek sıcaklıkta 30 saniye döndürün. Yapraklar çıtır çıtır olana kadar 15 saniyelik periyotlarla devam edin. Tahminen 1 buçuk, 2 dakika sürecek bir işlemden bahsediyoruz.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

BAHARATLI YAĞ YAPABİLİRSİNİZ
Kekik, biberiye, defne yaprağı, limon kabuğu, tarhun, acı biber, zencefil... Elinizdeki yağın kaynağına (zeytin, üzüm, susam...) göre çeşit çeşit baharatla çeşit çeşit kombinasyon yaratmak mümkün. Onu sizin hayal gücünüze bırakıyoruz. Biz yolunu söyleyelim: Yarım fincan yağa 2 çay kaşığı baharatı koyup, yaklaşık 2 dakika fırında döndürün. Baharatların görüntüsünden çıkarmanız gereken anı tahmin edeceksiniz zaten. Bu yağı bir cam kaba süzüp buzdolabında 2 hafta saklayabilirsiniz.

Mikrodalgayla ilgili tüm bildiklerinizi unutturacak

SEBZE CİPSLERİ YAPABİLİRSİNİZ
Sokakta satılan patates cipsleri güzel de anneniz size hiç demedi mi "Yavrum ben sana evde daha güzelini yaparım onun" diye? Dediyse o zaman buradan buyurun. Pancar, patates, havuç hatta elmayı ince ince dilimleyip kağıt havlunun iki katı arasına dizmek, sonra da mikrodalgada 2 buçuk 3 dakika çevirmek annenizi çok mutlu edecek. Yalnız bir anda fazla pişmelerini önlemek için 1 dakikayla başlayıp 30 saniyelik periyotlarla devam etmeniz daha iyi olur. Sonunda tuz (ya da şeker?) ekmeyi unutmayın.

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