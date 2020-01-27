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Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:35,
Mıhlama tarifi
Kuymak veya muhlama olarak da bilinen mıhlama Karadeniz mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri. Birkaç malzeme ile çabucak hazırlayabileceğiniz mıhlama tel tel uzayan peyniri ve mis kokulu tereyağ ile kahvaltılarınıza hem renk hem de enfes bir tat katacak. İşte tüm aşamalarıyla mıhlama tarifi karşınızda... Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Malzemeler
- 300 gram Trabzon veya çeçil peyniri
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı su
Hazırlanışı
Tavayı ocağa alın. İçine tereyağını ekleyip eritin.
Mısır ununu azar azar ilave ederek kavurun.
Mısır unu renklenince suyu ekleyip orta ateşte kaynatın.
Un şişince üzerine peynirini ekleyin.
Mıhlamayı ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.
Tereyağı üzerine çıkınca ocaktan alıp servis edin.
Afiyet olsun...