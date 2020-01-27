MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Kahvaltılık Tarifleri Haberleri Mıhlama tarifi
GeriKahvaltılık Tarifleri Mıhlama tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kahvaltılık Tarifleri
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:35,Son Güncelleme:/

Mıhlama tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mıhlama tarifi

Kuymak veya muhlama olarak da bilinen mıhlama Karadeniz mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri. Birkaç malzeme ile çabucak hazırlayabileceğiniz mıhlama tel tel uzayan peyniri ve mis kokulu tereyağ ile kahvaltılarınıza hem renk hem de enfes bir tat katacak. İşte tüm aşamalarıyla mıhlama tarifi karşınızda... Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Malzemeler

  • 300 gram Trabzon veya çeçil peyniri
  • 4 yemek kaşığı mısır unu
  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı su

Hazırlanışı

Tavayı ocağa alın. İçine tereyağını ekleyip eritin.

Mısır ununu azar azar ilave ederek kavurun.

Mısır unu renklenince suyu ekleyip orta ateşte kaynatın.

Un şişince üzerine peynirini ekleyin.

Mıhlamayı ara ara karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Tereyağı üzerine çıkınca ocaktan alıp servis edin.

Afiyet olsun...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi