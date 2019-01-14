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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Mıhlama (muhlama) nasıl yapılır? Mıhlama tarifi

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Mıhlama (muhlama) nasıl yapılır? Mıhlama tarifi

Her ne kadar kahvaltılarda tüketilse de zamansız bir lezzet olan mıhlamanın (muhlama), şöhreti Karadeniz Bölgesi’nden sonra tüm Türkiye’ye yayıldı. Bölge illerinde kuymak olarak da bilinen mıhlamanın ana malzemelerinden biri Trabzon peyniridir ancak yerine çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılır? İşte, adım adım mıhlama tarifi

Büyükten küçüğe herkesin severek tükettiği mıhlama, Karadeniz'de sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sırayı alıyor. Doğru ürünleri ve püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınız mıhlama ile hem kendinizi şımartabilir hem de sevdiklerinizin kalbini fethedebilirsiniz. İşte, ilk kez deneyecekler için mıhlama tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı su
300 gram Trabzon veya çeçil peyniri

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Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü
Tereyağından yumurtaya her şeyiyle nefis bir kahvaltı menüsü

Mıhlama nasıl yapılır?

İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını seçtiğiniz tavaya ekleyin ve eritin, köpürmeye başladıktan sonra 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavurun. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekleyin. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp erimesini bekleyin. Fazla bekletilen kuymak beklenen tadı vermez. Ocaktan alındıktan hemen sonra piştiği tava ile servise hazırlayın. 

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