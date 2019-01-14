Mıhlama (muhlama) nasıl yapılır? Mıhlama tarifi
Her ne kadar kahvaltılarda tüketilse de zamansız bir lezzet olan mıhlamanın (muhlama), şöhreti Karadeniz Bölgesi’nden sonra tüm Türkiye’ye yayıldı. Bölge illerinde kuymak olarak da bilinen mıhlamanın ana malzemelerinden biri Trabzon peyniridir ancak yerine çeçil peyniri de kullanabilirsiniz. Peki, mıhlama nasıl yapılır? İşte, adım adım mıhlama tarifi
Büyükten küçüğe herkesin severek tükettiği mıhlama, Karadeniz'de sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında ilk sırayı alıyor. Doğru ürünleri ve püf noktalarına dikkat ederek hazırladığınız mıhlama ile hem kendinizi şımartabilir hem de sevdiklerinizin kalbini fethedebilirsiniz. İşte, ilk kez deneyecekler için mıhlama tarifi
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı mısır unu
2 su bardağı su
300 gram Trabzon veya çeçil peyniri
Mıhlama nasıl yapılır?
İki kişilik kuymak için öncelikle 2 kaşık tereyağını seçtiğiniz tavaya ekleyin ve eritin, köpürmeye başladıktan sonra 3 kaşık mısır ununu tereyağına ekleyip kavurun. Mısır unu tereyağı ile kavrulurken yaklaşık 2 bardak suyu ve tuzu ekledikten sonra da orta ateşte kaynamasını bekleyin. Tereyağının kavrulan mısır ununun üzerine çıktığını gördüğümüzde telli peyniri de ekleyerek hafifçe karıştırıp erimesini bekleyin. Fazla bekletilen kuymak beklenen tadı vermez. Ocaktan alındıktan hemen sonra piştiği tava ile servise hazırlayın.
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