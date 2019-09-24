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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
24.09.2019 - 21:41, Son Güncelleme:

Midye dolma nasıl yapılır? Evde midye dolma tarifi

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Midye dolma nasıl yapılır? Evde midye dolma tarifi

Midye dolma Türk sokak lezzetlerinin başında geliyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan midye dolma, hemen hemen her sokak başında ya da dükkanda satılıyor. Üzerine limon sıkılarak tüketilen ve kolaylıkla bulunan midye dolmayı evinizde yaptığınızda, şüphesiz ki daha lezzetli olacaktır. Peki, midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma malzemeleri nelerdir? Siz de evde bu lezzeti hazırlamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.

Atıştırmalık ya da meze olarak tüketilen midye dolmayı eviniz de hazırlayıp, gönül rahatlığıla tüketebilirsiniz. İşte, adım adım midye dolma tarifi ve hazırlanışı...

Malzemeler

40 adet kabuklu midye
3/4 su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı sıcak su
1 adet limonun suyu

Pilavı için:

1,5 su bardağı pirinç
4 adet kuru soğan
50 gram dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
8 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
2,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın.

Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın.

Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.

Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.

Bu esnada pilavı pişirmeye başlayın.

Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın.

Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun.

Zeytinyağını tencerede ısıtın.

Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.

Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.

Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.

Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.

Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.

En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.

Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.

Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.

Kalamar tava tarifi
Kalamar tava tarifi
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