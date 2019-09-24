Midye dolma nasıl yapılır? Evde midye dolma tarifi
Midye dolma Türk sokak lezzetlerinin başında geliyor. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan midye dolma, hemen hemen her sokak başında ya da dükkanda satılıyor. Üzerine limon sıkılarak tüketilen ve kolaylıkla bulunan midye dolmayı evinizde yaptığınızda, şüphesiz ki daha lezzetli olacaktır. Peki, midye dolma nasıl yapılır? Midye dolma malzemeleri nelerdir? Siz de evde bu lezzeti hazırlamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.
Atıştırmalık ya da meze olarak tüketilen midye dolmayı eviniz de hazırlayıp, gönül rahatlığıla tüketebilirsiniz. İşte, adım adım midye dolma tarifi ve hazırlanışı...
Malzemeler
40 adet kabuklu midye
3/4 su bardağı zeytinyağı
2,5 su bardağı sıcak su
1 adet limonun suyu
Pilavı için:
1,5 su bardağı pirinç
4 adet kuru soğan
50 gram dolmalık fıstık
1 yemek kaşığı kuş üzümü
8 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
2,5 su bardağı sıcak su
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışı
Midyeleri kabuklarını fırçalayarak bol suyla iyice yıkayın.
Keskin bir bıçak yardımıyla uçlarından kabuklarını açın.
Tüylü kısımlarını elinizle ayıklayıp midyeleri soğuk su dolu bir kaba yerleştirin.
Burada kısa süre beklettikten sonra iyice durulayıp temiz bir kaba alın.
Bu esnada pilavı pişirmeye başlayın.
Pirinçleri sıcak suya koyup 15 dakika kadar bekletin. Ardından süzüp iyice durulayın.
Kuru soğanları yemeklik doğrayın, kuşüzümlerini ılık suya koyun.
Zeytinyağını tencerede ısıtın.
Önce soğanları sonra dolmalık fıstıkları ardından pirinçleri kavurun.
Kuşüzümlerini, tuzu, baharatları, limon suyunu ve şekeri pirinçlerin üzerine ekleyip karıştırın.
Sıcak suyu da ilave edip pirinçler biraz diri kalacak şekilde pişirin.
Midyelerin kabuklarının içine pilavdan birer tatlı kaşığı kadar doldurup sıkıca kapatın.
Midyeleri ağızları aşağıda kalacak şekilde tencereye dizin ve üstlerine zeytinyağı gezdirin.
En üste bir porselen tabak yerleştirip sıcak su gezdirin.
Kapağını kapattığınız dolmaları yarım saat kadar kısık ateşte pişirin.
Soğuyunca limon sıkarak servis yapın.