Midye börek tarifi

Büzgü börek olarak da bilinen nefis bir hamur işi, midye börek. Görüntüsü ile gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek bu böreği denemek isterseniz, leziz midye börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında yeni demlenmiş mis kokulu bir çayla bu keyfe doyamayacaksınız.
İç harcı için:
İçine ve dışına sürmek için:
Üzeri için:
Tereyağını yakmadan eritin.
Erimiş tereyağını, sıvı yağ ve sütle birlikte güzelce karıştırıp böreğin içine süreceğiniz sosu hazırlayın.
İç harcı için maydanoz ve reyhanı derin bir karıştırma kabının içine ince ince kıyın.
Baharatları ve tuzunu ilave edin.
Kabın içine peyniri de ekleyip güzelce karıştırın. İç harcınız hazır.
Yufkaları geniş bir yere serip üst üste dizin.
Yufkaları 4 parça elde edecek şekilde enine ve boyuna kesin. Toplamda 24 tane üçgen formunda yufka elde edeceksiniz.
Midye şeklini vermek için 4 parçaya böldüğünüz bir yufkadan elde ettiğiniz üçgen formundaki yufka parçasını alın.
Dar kısmından yukarı doğru çekin. Kelebek şekline benzeyen yufkayı, yanlarından aşağıya doğru üst üste gelecek şekilde yerleştirin.
İçine bolca iç sosundan sürün.
Yufkanın ucuna bir yemek kaşığı harçtan ilave edin.
Sigara böreği sarar gibi sarın.
Bu işlemi bütün yufka parçaları ve iç harç bitene kadar tekrarlayın.
En son üzerlerine yumurta sarısı ve su karışımını sürün.
Çörek otu ve susamını serpin.
Börekleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra üzerlerini daha büyük bir tepsiyle 5 dakika kadar kapatın. Böylece dışı çıtır, içi ise yumuşacık börekleriniz olacak.
Hemen sıcak servis edebilirsiniz, afiyet olsun.