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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Midye börek tarifi
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Midye börek tarifi

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Midye börek tarifi

Büzgü börek olarak da bilinen nefis bir hamur işi, midye börek. Görüntüsü ile gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek bu böreği denemek isterseniz, leziz midye börek tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda… Yanında yeni demlenmiş mis kokulu bir çayla bu keyfe doyamayacaksınız.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 6 adet yufka

İç harcı için:

  • 500 gram lor peynir
  • 1 demet maydanoz
  • 4 dal taze reyhan
  • 2 çay kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

İçine ve dışına sürmek için:

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağından biraz fazla süt
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1 çay bardağı su

Üzeri için:

  • Susam
  • Çörek otu

Hazırlanışı

Tereyağını yakmadan eritin.

Erimiş tereyağını, sıvı yağ ve sütle birlikte güzelce karıştırıp böreğin içine süreceğiniz sosu hazırlayın.

İç harcı için maydanoz ve reyhanı derin bir karıştırma kabının içine ince ince kıyın.

Baharatları ve tuzunu ilave edin.

Kabın içine peyniri de ekleyip güzelce karıştırın. İç harcınız hazır.

Yufkaları geniş bir yere serip üst üste dizin.

Yufkaları 4 parça elde edecek şekilde enine ve boyuna kesin. Toplamda 24 tane üçgen formunda yufka elde edeceksiniz.

Midye şeklini vermek için 4 parçaya böldüğünüz bir yufkadan elde ettiğiniz üçgen formundaki yufka parçasını alın.

Dar kısmından yukarı doğru çekin. Kelebek şekline benzeyen yufkayı, yanlarından aşağıya doğru üst üste gelecek şekilde yerleştirin.

İçine bolca iç sosundan sürün.

Yufkanın ucuna bir yemek kaşığı harçtan ilave edin.

Sigara böreği sarar gibi sarın.

Bu işlemi bütün yufka parçaları ve iç harç bitene kadar tekrarlayın.

En son üzerlerine yumurta sarısı ve su karışımını sürün.

Çörek otu ve susamını serpin.

Börekleri önceden 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra üzerlerini daha büyük bir tepsiyle 5 dakika kadar kapatın. Böylece dışı çıtır, içi ise yumuşacık börekleriniz olacak.

Hemen sıcak servis edebilirsiniz, afiyet olsun. 

 

Fotoğraf: Alamy
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