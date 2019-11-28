Midye baklava tarifi

Görüntüsüyle herkesi şaşırtacak bir baklava tarifimiz var bu kez. Herkesin görür görmez ağzının sulanmasına neden olacak sunumuyla midye baklava, biraz zahmetli bir ürün gibi görünebilir ama ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Sizin de çok seveceğiniz midye baklavanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda...
Üzeri için:
Şerbeti için:
Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu ocakta kaynatıp hazır olmadan önce limon suyunu ilave edin.
İlave ettikten sonra 10 dakika kaynatın ve daha sonra ılınmaya bırakın.
Tatlıyı hazırlamak için sıvı yağı, yoğurt, yumurta, sirkeyi bir kaba koyun ve karıştırın.
Üzerine yavaş yavaş kabartma tozunu ve 2 bardak unu ekleyip karıştırın.
Hamurunuzu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğururken 1 bardak daha un ilave edin.
Hamur hazır olduğunda 12 eşit parçaya ayırın ve 30 dakika bekletin.
Dinlenmiş hamur parçalarının üstüne nişasta dökün ve bir tatlı tabağı boyutunda açın.
Her bir açılmış parçanın arasına nişasta koyup üst üste dizin.
En üstteki parçaya nişasta dökmeyin ve yufkanızı büyük bir yufka olana kadar dikkatlice açın.
Oklavayla büyüyen yufkanızı sıkıca sarıp rulo haline getirin ve rulo hamuru parmak kalınlığında dilimleyin.
Kestiğiniz bu parçaları da çay tabağı büyüklüğünde açıp içine ceviz koyup midye gibi kapatın.
Tereyağını eritin ve sıvı yağ ile karıştırıp ılıkken tepsiye dizdiğiniz midyelerin üzerine dökün ve fırçayla iyice yayın.
Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında üstleri kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardığınızda ılık şerbetinizi üzerine dökün.
Tatlılar şerbeti iyice çektiğinde keyifle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...