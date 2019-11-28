Midye baklava tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Midye baklava tarifi
USTA İŞİ

Midye baklava tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Midye baklava tarifi

Görüntüsüyle herkesi şaşırtacak bir baklava tarifimiz var bu kez. Herkesin görür görmez ağzının sulanmasına neden olacak sunumuyla midye baklava, biraz zahmetli bir ürün gibi görünebilir ama ortaya çıkan lezzet her şeye değiyor. Sizin de çok seveceğiniz midye baklavanın malzemeleri ve yapılışı aşağıda...

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı mısır nişastası
  • 1 adet yumurta
  • 2,5 su bardağı un
  • Nişasta
  • Ceviz veya Antep fıstığı

Üzeri için:

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Şerbeti için:

  • 4 su bardağı şeker
  • 4 su bardağı su
  • Yarım limonun suyu

Hazırlanışı

Öncelikle şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu ocakta kaynatıp hazır olmadan önce limon suyunu ilave edin.

İlave ettikten sonra 10 dakika kaynatın ve daha sonra ılınmaya bırakın.

Tatlıyı hazırlamak için sıvı yağı, yoğurt, yumurta, sirkeyi bir kaba koyun ve karıştırın.

Üzerine yavaş yavaş kabartma tozunu ve 2 bardak unu ekleyip karıştırın.

Hamurunuzu kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğururken 1 bardak daha un ilave edin.

Hamur hazır olduğunda 12 eşit parçaya ayırın ve 30 dakika bekletin.

Dinlenmiş hamur parçalarının üstüne nişasta dökün ve bir tatlı tabağı boyutunda açın.

Her bir açılmış parçanın arasına nişasta koyup üst üste dizin.

En üstteki parçaya nişasta dökmeyin ve yufkanızı büyük bir yufka olana kadar dikkatlice açın.

Oklavayla büyüyen yufkanızı sıkıca sarıp rulo haline getirin ve rulo hamuru parmak kalınlığında dilimleyin.

Kestiğiniz bu parçaları da çay tabağı büyüklüğünde açıp içine ceviz koyup midye gibi kapatın.

Tereyağını eritin ve sıvı yağ ile karıştırıp ılıkken tepsiye dizdiğiniz midyelerin üzerine dökün ve fırçayla iyice yayın.

Önceden 180 derecede ısıttığınız fırında üstleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınızda ılık şerbetinizi üzerine dökün.

Tatlılar şerbeti iyice çektiğinde keyifle servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Fıstıklı Sarma Baklava | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
tatlı tarifleri baklava tarifi midye baklava
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Havuç dilimi baklava tarifi

Lebzuniye tarifi

Burmalı tatlı tarifi

Zingil tarifi