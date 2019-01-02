Mezgit nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Mezgit pişirmenin incelikleri
Mezgit, lezzeti ve kılçıksız yapısı nedeniyle “tavuk balığı” olarak da bilinen bir tür dip balığıdır. Karadeniz ve Marmara’da bolca avlanan mezgit, kış aylarında sık sık tezgahlarda karşımıza çıkar. Peki mezgit nasıl temizlenir ve nasıl pişirilir, biliyor musunuz? İşte tam bir besin deposu olan mezgiti temizlenin ve pişirmenin incelikleri…
Pulsuz bir balık olan mezgit, kolayca temizlenebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası bulunur.
Mezgit temizlerken yapmanız gereken ilk şey sırtındaki 3 adet yüzgeci bıçakla kesmektir. Ardından balığın ensesine bıçakla ufak bir çizik atmanız ve bu kesiği karnın alt kısmından kuyruğa kadar uzatmanız gerekir. Açtığınız bu kesikten mezgitin iç organlarını tamamen çıkarmalısınız. Kılçığını da kafasıyla birlikte tek parça halinde çıkardığınız mezgitin içini ve dışını kanı iyice arınana kadar bol suyla yıkamalısınız. Balık kanlı kalırsa, piştiğinde acımsı bir tat ortaya çıkabilir.
İyice yıkadığınız balığı filetolara ayırıp suyunun süzülmesi için bir süre süzgeçte bekletin. Böylece pişirmeye hazır hale gelecektir.
Mezgit genellikle tavada ya da ızgara pişirilir.
Izgarada mezgit pişirecekseniz, tuz, karabiber, zeytinyağı ve taze kekik yapraklarından bir marine sosu hazırlayın. Balıklarınızı bu sosa yatırarak 15-20 dakika kadar lezzetlenmesi için bekletin. Ardından balıkların her iki tarafını da ızgarada 4-5 dakika civarında pişirin. Balıklar pişince üzerine bir fırça yardımıyla erimiş tereyağı sürmek lezzetini daha da artıracaktır.
Tavada mezgit için ise tuz, mısır unu, un ve ayçiçeği yağına ihtiyacınız var. Temizlediğiniz balıkları tuzlayıp ovalayın. Ardından mısır unu ve buğday ununu karıştırıp balıkları bu karışıma iyice bulayın. Bu esnada ayçiçeği yağınız tavada iyice kızmış olmalı. Unladığınız balıkları kızgın yağa atıp arada tavayı sallayarak 1-2 dakika kadar kızartın. Fazla yağ çekmemesi için balıkları çevirirken tavadaki yağı bir kaseye boşaltın. Balıkların tersini tavaya yerleştirip yağı tekrar tavaya ekleyin. Her 20-30 saniyede bir yağın bir kısmını süzüp tavadan alın. Son 20 saniyede tavada neredeyse hiç yağ kalmamış olmalı. Bu balıklarınızın dış yüzeyinin çıtır çıtır olmasını sağlayacak.
Balığınızı yanında bol salatayla servis edebilirsiniz.
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