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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
02.01.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Mezgit nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Mezgit pişirmenin incelikleri

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Mezgit nasıl temizlenir, nasıl pişirilir? Mezgit pişirmenin incelikleri

Mezgit, lezzeti ve kılçıksız yapısı nedeniyle “tavuk balığı” olarak da bilinen bir tür dip balığıdır. Karadeniz ve Marmara’da bolca avlanan mezgit, kış aylarında sık sık tezgahlarda karşımıza çıkar. Peki mezgit nasıl temizlenir ve nasıl pişirilir, biliyor musunuz? İşte tam bir besin deposu olan mezgiti temizlenin ve pişirmenin incelikleri…

Pulsuz bir balık olan mezgit, kolayca temizlenebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası bulunur.

Mezgit temizlerken yapmanız gereken ilk şey sırtındaki 3 adet yüzgeci bıçakla kesmektir. Ardından balığın ensesine bıçakla ufak bir çizik atmanız ve bu kesiği karnın alt kısmından kuyruğa kadar uzatmanız gerekir. Açtığınız bu kesikten mezgitin iç organlarını tamamen çıkarmalısınız. Kılçığını da kafasıyla birlikte tek parça halinde çıkardığınız mezgitin içini ve dışını kanı iyice arınana kadar bol suyla yıkamalısınız. Balık kanlı kalırsa, piştiğinde acımsı bir tat ortaya çıkabilir.

İyice yıkadığınız balığı filetolara ayırıp suyunun süzülmesi için bir süre süzgeçte bekletin. Böylece pişirmeye hazır hale gelecektir.

Körili mezgit tarifi
Körili mezgit tarifi

Mezgit genellikle tavada ya da ızgara pişirilir.

Izgarada mezgit pişirecekseniz, tuz, karabiber, zeytinyağı ve taze kekik yapraklarından bir marine sosu hazırlayın. Balıklarınızı bu sosa yatırarak 15-20 dakika kadar lezzetlenmesi için bekletin. Ardından balıkların her iki tarafını da ızgarada 4-5 dakika civarında pişirin. Balıklar pişince üzerine bir fırça yardımıyla erimiş tereyağı sürmek lezzetini daha da artıracaktır.

Tavada mezgit için ise tuz, mısır unu, un ve ayçiçeği yağına ihtiyacınız var. Temizlediğiniz balıkları tuzlayıp ovalayın. Ardından mısır unu ve buğday ununu karıştırıp balıkları bu karışıma iyice bulayın. Bu esnada ayçiçeği yağınız tavada iyice kızmış olmalı. Unladığınız balıkları kızgın yağa atıp arada tavayı sallayarak 1-2 dakika kadar kızartın. Fazla yağ çekmemesi için balıkları çevirirken tavadaki yağı bir kaseye boşaltın. Balıkların tersini tavaya yerleştirip yağı tekrar tavaya ekleyin. Her 20-30 saniyede bir yağın bir kısmını süzüp tavadan alın. Son 20 saniyede tavada neredeyse hiç yağ kalmamış olmalı. Bu balıklarınızın dış yüzeyinin çıtır çıtır olmasını sağlayacak.

Pazılı mezgit sarma tarifi
Pazılı mezgit sarma tarifi

Balığınızı yanında bol salatayla servis edebilirsiniz. 

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Balık 101Bayat balık nasıl anlaşılır? Derin dondurucuda balık nasıl saklanmalı? Kokusuz balık pişirmenin püf noktaları nelerdir? Bütün soruların cevapları detaylarıyla videomuzda...
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