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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Mevsim sebzeleri neler? İşte ay ay tüketilmesi gereken sebzeler

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Mevsim sebzeleri neler? İşte ay ay tüketilmesi gereken sebzeler

Yaz mevsiminin gelmesi ile, taze sebze ve meyveler de pazarlarda yerini almaya başladı. Günümüzde her markette dört mevsim tüm sebze ve meyveleri bulmak mümkün olsa da, mevsiminde tüketilen sebzeler lezzet ve sağlık açısından doğru bir tercih oluyor. Peki, mevsim sebzeleri neler? Hangi mevsimde hangi sebzeleri tüketmeli? İşte, ay ay tüketilmesi gereken sebzeler.

Doğal olmayan koşullarda üretilen sebze ve meyveler, sağlık açısından risk oluşturabildiği gibi lezzet olarak da tatmin edici olmayabiliyor. Genellikle yazın sıcak havalarda, taze sebze ve meyve tüketmek daha doğru bir tercih oluyor. Peki, hangi ayda hangi sebzeyi tüketmeliyiz? İşte, aylara göre mevsim sebzeleri....

HAZİRAN

Haziran ayı ile beraber, sofralarda yeşil ve taze sebzeler yerini almaya başladı. Sıcak haziran ayında, softalarınızda tüketilmesi doğru olan sebzeler şöyle,

Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.

DİĞER AYLARDA TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER

OCAK

Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.

ŞUBAT

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.

MART

Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.

NİSAN

Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul. Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.

MAYIS

Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık. Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.

TEMMUZ

Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.

AĞUSTOS

Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.

EYLÜL

Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.

EKİM

Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.

KASIM

Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.

ARALIK

Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.

 

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