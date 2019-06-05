Mevsim sebzeleri neler? İşte ay ay tüketilmesi gereken sebzeler
Yaz mevsiminin gelmesi ile, taze sebze ve meyveler de pazarlarda yerini almaya başladı. Günümüzde her markette dört mevsim tüm sebze ve meyveleri bulmak mümkün olsa da, mevsiminde tüketilen sebzeler lezzet ve sağlık açısından doğru bir tercih oluyor. Peki, mevsim sebzeleri neler? Hangi mevsimde hangi sebzeleri tüketmeli? İşte, ay ay tüketilmesi gereken sebzeler.
Doğal olmayan koşullarda üretilen sebze ve meyveler, sağlık açısından risk oluşturabildiği gibi lezzet olarak da tatmin edici olmayabiliyor. Genellikle yazın sıcak havalarda, taze sebze ve meyve tüketmek daha doğru bir tercih oluyor. Peki, hangi ayda hangi sebzeyi tüketmeliyiz? İşte, aylara göre mevsim sebzeleri....
HAZİRAN
Haziran ayı ile beraber, sofralarda yeşil ve taze sebzeler yerini almaya başladı. Sıcak haziran ayında, softalarınızda tüketilmesi doğru olan sebzeler şöyle,
Patates, fasulye, bakla, bezelye, kabak, patlıcan, sivri biber, domates, salatalık, kuzu ıspanak, semizotu, rezene, marul, üzüm yaprağı, taze soğan, taze sarımsak, dereotu, dolmalık biber.
DİĞER AYLARDA TÜKETİLMESİ GEREKEN SEBZELER
OCAK
Kereviz, lahana, Brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp.
ŞUBAT
Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, pazı, ıspanak, pırasa, pancar, defne yaprağı, havuç, turp.
MART
Ispanak, havuç, pırasa, kırmızı turp, brokoli.
NİSAN
Taze soğan, taze sarımsak, kuşkonmaz, taze kekik, bakla, marul. Enginar, havuç, bezelye, çağla, bebe havucu, taze sarımsak kuşkonmaz, taze kekik.
MAYIS
Enginar, bakla, madımak, semizotu, ebegümeci, domates, salatalık. Çilek, patlıcan, domates, arpacık soğanı, erik, barbunya, madımak, ebegümeci.
TEMMUZ
Domates, salatalık, bezelye, dereotu, taze fasulye, kuzu ıspanak, kabak, patlıcan, semizotu, sivri biber, dolmalık biber, çalı fasulyesi.
AĞUSTOS
Kabak, bamya, domates, salatalık, patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, taze fasulye, mısır, kırmızı salçalık biber.
EYLÜL
Mantar, patlıcan, mısır, pazı, biberiye, barbunya fasulyesi, kabak, dolmalık biber, kırmızı biber.
EKİM
Mantar, fındık, ceviz, ıspanak, havuç, yer elması, pırasa, lahana, kıvırcık salata, kırmızı turp, karnabahar.
KASIM
Lahana, kereviz, pırasa, yer elması, havuç, ıspanak, karnabahar, pazı.
ARALIK
Balkabağı, lahana, yer elması, pırasa, Brüksel lahanası, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pazı, karalahana.