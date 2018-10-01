Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar
Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi bir karışımla hazırlanmış çorba her zaman şifa kaynağıdır. Bu nedenle sizin için birkaç vitamin deposu şifalı çorba fikri derledik.
Bağışıklık sisteminizin zayıfladığı mevsim geçişlerinde sizi hastalıklara karşı güçlü hale getirecek bol vitaminli çorba tariflerini sizler için sıraladık.
Balkabağı Çorbası
Balkabağı kış mevsimine geçişte bol vitaminli ve lifli yapısıyla sizi hastalıklardan korumak için önemli bir yardımcınız olacaktır. Soğanları küp küp doğrayıp balkabakları ile birlikte kavurun. Üzerine tavuk suyu ekleyerek pişmeye bırakın. Balkabağını blender'dan geçirdikten sonra yarım paket krema ve 1 tatlı kaşığı köri ekleyin. Hafifçe kaynamaya başladığında altını kapatın, sıcak servis edin.
Bol Sebzeli Çorba
Bu çorba için öncelikle soğan ve sarımsağı az yağda hafifçe kavurun. İçerisine doğradığınız kereviz, havuç ve patatesleri ekleyin. Üzerine su ekleyerek sebzeler pişinceye dek kaynatın. Blender'dan geçirdikten sonra üzerine 1 su bardağı süt, karabiber ve tuz ekleyerek iyice karıştırdıktan sonra servis edin.
Ekşili Pazı Çorbası
Pazıların saplarını ince ince doğrayıp kavurun. Daha önceden haşladığınız buğday ile pazı yapraklarını tencereye alıp üzerini geçecek kadar su koyun. Başka bir tarafta bir kase yoğurt ile bir yumurtanın sarısını iyice çırpın. Bu karışımı tencereye azar azar karıştırarak yedirin. Üzerine zeytinyağı ve bol nane ekleyerek servis edin.
Yerelması Çorbası
Yerelmasının kabuklarını soyup irice doğrayın. Tencereye 1 çorba kaşığı un ile 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip unu kavurun. Daha sonra doğradığınız yerelmalarını tencereye ekleyerek kavurun. Üzerine yarım litre su, yarım litre tavuk suyu ekleyerek iyice pişmelerini bekleyin. Pişen yerelmalarını blender'dan geçirerek içerisine yarım paket krema ekleyerek karıştırın. Fazla kaynamasına izin vermeden servis edin.
Terbiyeli Tavuk Çorbası
Öncelikle tavuk göğüslerini haşlayarak başlayın. Bir tarafta tavuk göğüslerini ince parçalara ayırarak tavuk suyunun içerisine yarım çay bardağı pirinç ile birlikte tekrar ekleyin. Ayrı bir kapta bir kase yoğurt ile bir yumurtanın sarısını çırpın. İçerisine birkaç damla limon sıktıktan sonra azar azar tencereye karıştırın. Bol vitaminli çorbanızı sıcak servis edin.
Bahar Çorbası
Bahar çorbası için öncelikle soğan ve sarımsağı az yağda kavurun. Küp küp doğradığınız kabak, havuç, mantarları hafifçe kavurup içine önceden haşladığınız 1 su bardağı nohut ile 1 litre et suyu ve süt karışımını ekleyin. Çorba birbirine iyice karışıp kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz.
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