Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Mutfak Tüyoları
01.10.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar

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Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar

Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi bir karışımla hazırlanmış çorba her zaman şifa kaynağıdır. Bu nedenle sizin için birkaç vitamin deposu şifalı çorba fikri derledik.

Bağışıklık sisteminizin zayıfladığı mevsim geçişlerinde sizi hastalıklara karşı güçlü hale getirecek bol vitaminli çorba tariflerini sizler için sıraladık.

Balkabağı Çorbası

Balkabağı kış mevsimine geçişte bol vitaminli ve lifli yapısıyla sizi hastalıklardan korumak için önemli bir yardımcınız olacaktır. Soğanları küp küp doğrayıp balkabakları ile birlikte kavurun. Üzerine tavuk suyu ekleyerek pişmeye bırakın. Balkabağını blender'dan geçirdikten sonra yarım paket krema ve 1 tatlı kaşığı köri ekleyin. Hafifçe kaynamaya başladığında altını kapatın, sıcak servis edin.

Bol Sebzeli Çorba

Bu çorba için öncelikle soğan ve sarımsağı az yağda hafifçe kavurun. İçerisine doğradığınız kereviz, havuç ve patatesleri ekleyin. Üzerine su ekleyerek sebzeler pişinceye dek kaynatın. Blender'dan geçirdikten sonra üzerine 1 su bardağı süt, karabiber ve tuz ekleyerek iyice karıştırdıktan sonra servis edin.

Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar

Ekşili Pazı Çorbası

Pazıların saplarını ince ince doğrayıp kavurun. Daha önceden haşladığınız buğday ile pazı yapraklarını tencereye alıp üzerini geçecek kadar su koyun. Başka bir tarafta bir kase yoğurt ile bir yumurtanın sarısını iyice çırpın. Bu karışımı tencereye azar azar karıştırarak yedirin. Üzerine zeytinyağı ve bol nane ekleyerek servis edin.

Yerelması Çorbası

Yerelmasının kabuklarını soyup irice doğrayın. Tencereye 1 çorba kaşığı un ile 1 çorba kaşığı tereyağı ekleyip unu kavurun. Daha sonra doğradığınız yerelmalarını tencereye ekleyerek kavurun. Üzerine yarım litre su, yarım litre tavuk suyu ekleyerek iyice pişmelerini bekleyin. Pişen yerelmalarını blender'dan geçirerek içerisine yarım paket krema ekleyerek karıştırın.  Fazla kaynamasına izin vermeden servis edin.

Mevsim geçişlerinin şifalı formülleri: Çorbalar

Terbiyeli Tavuk Çorbası

Öncelikle tavuk göğüslerini haşlayarak başlayın. Bir tarafta tavuk göğüslerini ince parçalara ayırarak tavuk suyunun içerisine yarım çay bardağı pirinç ile birlikte tekrar ekleyin. Ayrı bir kapta bir kase yoğurt ile bir yumurtanın sarısını çırpın. İçerisine birkaç damla limon sıktıktan sonra azar azar tencereye karıştırın. Bol vitaminli çorbanızı sıcak servis edin.

Bahar Çorbası

Bahar çorbası için öncelikle soğan ve sarımsağı az yağda kavurun. Küp küp doğradığınız kabak, havuç, mantarları hafifçe kavurup içine önceden haşladığınız 1 su bardağı nohut ile 1 litre et suyu ve süt karışımını ekleyin. Çorba birbirine iyice karışıp kıvam aldıktan sonra servis edebilirsiniz.

MİNİ TÜRK MUTFAĞI'NDA BUGÜN MANTI VAR

Mini Türk Mutfağı - Mini MantıMini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Mantı var!
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