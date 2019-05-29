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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
29.05.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Mevlana şehri Konya'nın 'dönen restoran'ı ramazanın favorisi oldu

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Mevlana şehri Konya'nın 'dönen restoran'ı ramazanın favorisi oldu

Konya kent merkezindeki 42 katlı kulenin zirvesindeki restoran, dönen platform sayesinde müşterilerine 163 metre yüksekte hem şehir manzarası hem de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini sunuyor.

Kent merkezindeki 42 katlı Kule Site'nin zirvesinde, bir şirkete bağlı hizmet veren Kule Sini Restoranı, şehrin 163 metreyle en yüksek binasında müşterilerini ağırlıyor. 

Mevlana şehri Konya'ya gelenlerin sıklıkla tercih ettiği mekanların başında bulunan restoranın bir diğer önemli özelliği ise yer platformunun hareket etmesi. Dairesel mekanda, tefrişatı üzerinde taşıyan platform, bir turu 45 dakika ila 3 saat arasında tamamlıyor. 

Böylelikle müşteriler Mevlana Müzesi'nden Alaaddin Tepesi'ne, kentin tarihi ve turistik mekanlarını görme imkanı buluyor. 

Türk ve dünya mutfağının seçkin yemekleriyle damaklara hitap eden restoran, ramazanda da yoğun ilgi görüyor.

Mevlana şehri Konyanın dönen restoranı ramazanın favorisi oldu


"RESTORAN RAMAZANDA TAMAMEN DOLUYOR" 

Restoranın bağlı olduğu şirketin yöneticisi Yunus Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işletmenin hem damak hem de göz zevkine hitap ettiğini söyledi. 

Kentin en yüksek binasında hizmet verdiklerini belirten Köse, "Türkiye'de 360 derece dönebilen ilk ve tek restorandır. Müşterilerimize manzaranın eşliğinde Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazanda 5 farklı iftar menüsüyle hizmet veriyoruz. Konya, etli ekmek ve fırın kebabı ile meşhur. Burada Osmanlı mutfağından 'söndürme kebabı' en çok tercih edilen yemektir. Ramazanda yoğunluk yaşıyoruz, tamamen doluyor" diye konuştu. 

İNŞASINDA "SEMA"DAN ESİNLENİLMİŞ 

Köse, yaklaşık 11 yıldır yerli ve yabancı misafirlere hizmet verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yapının inşasında, Hazreti Mevlana ile özdeşleşen 'sema'dan esinlenilmiş. 'Hem Hazreti Mevlana ile bütünleştirelim hem de şehri 360 derece görme imkanı sağlayalım.' düşüncesiyle inşa edilmiş. Hızını ayarlayabiliyoruz. Gelenler, yemek süresinde tüm Konya'yı görme fırsatı yakalıyor. Bazen enteresan olaylar ve anlık şaşkınlıklar da yaşanıyor. Cam kenarı sabit olduğu için buraya çantasını bırakan veya çocuklarını oturtan bazı müşterilerimiz, bir süre sonra telaşa düşüyor. 'Eyvah çantam yok, çocuğum nerede' diye paniğe kapılıyor. Yabancı turistlerin de ilgisi var." 

Mevlana şehri Konyanın dönen restoranı ramazanın favorisi oldu

"RESTORANIN DÖNDÜĞÜNÜ FARK EDEMİYORSUNUZ" 

Müşterilerden Recep Çorapcı ise ramazanda şehrin zirvesinde iftar açmanın heyecan verdiğini anlattı. 

Havanın kararmasının ardından, ışıklarla aydınlanan kentin 163 metre yüksekte bir başka güzel göründüğüne değinen Çorapcı, "Burada hem Türk mutfağının lezzetlerini tadıyor hem de şehrin eşsiz manzarasına şahit oluyoruz. Konya'nın her noktasını görebiliyoruz. Restoranın döndüğünü fark edemiyorsunuz ancak belirli bir süre sonra oturduğunuz noktada olmadığınızı anlayınca şaşırıyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

"YEMEK VE MANZARA KEYFİNİ BİRLİKTE SUNUYOR" 

Arkadaşlarıyla iftar için restoranı tercih eden Selen Tekkurt da kentin en yüksek binasında çevreyi rahatlıkla izleyebildiğini söyledi. 

Mekana ilk geldiğinde restoranın döndüğünü görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadığını ifade eden Tekkurt, şöyle konuştu: 

"Buradan evimizin olduğu yerin fotoğraflarını çekip aileme attım. Sosyal medyada da 'Burada yaşıyorum' diye paylaştım. Yaşadığımız kent yukarıdan bakınca biraz farklı geliyor. Burası yemek ve manzara keyfini birlikte sunuyor. Çok keyifli ve oldukça ilgi uyandırıyor. Kesinlikle herkese tavsiye ederim." 

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