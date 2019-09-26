Metez tarifi

Tarifi okuduğunuzda metezi mantıya benzetebilirsiniz ancak mantıdan farklı olarak hamurlar daha büyük katlanıyor ve üzerine yoğurt dökülmüyor. Çanakkale'ye özgü bu tarif biraz zahmetli olsa da yediğinizde "Buna değer" diyeceksiniz. İşte metezin malzemeleri ve yapılışı...
Un, 1 su bardağı su, yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu derin bir kasede yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.
Bu hamuru genişçe açın ve su bardağı ağzı genişliğinde kesin.
İnce kıyılmış soğanı, 3 yemek kaşığı zeytinyağında pembeleştirdikten sonra, kıyma ile 5 dakika kavurun.
İçine 2 yemek kaşığı salça ekleyip, 2-3 dakika daha kavurduktan sonra damak zevkinize göre pul biber, karabiber ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.
Kesilen hamurların yarısına 1 tatlı kaşığı harç koyup, yarım ay şeklinde kapatın.
Tencereye 10 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyarak, kaynamaya bırakın.
Su kaynadığında hamurları içine atın ve 10 dakika pişirin.
Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırarak, 2 yemek kaşığı salça ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.
Daha sonra tenceredeki hamurların üstüne dökün ve kapağını kapatarak dinlendirin.
5-10 dakika sonra servis edin. Afiyet olsun...