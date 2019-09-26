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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Metez tarifi

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Metez tarifi

Tarifi okuduğunuzda metezi mantıya benzetebilirsiniz ancak mantıdan farklı olarak hamurlar daha büyük katlanıyor ve üzerine yoğurt dökülmüyor. Çanakkale'ye özgü bu tarif biraz zahmetli olsa da yediğinizde "Buna değer" diyeceksiniz. İşte metezin malzemeleri ve yapılışı...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 5 su bardağı un
  • 250 gram kıyma
  • 3 adet kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 çay kaşığı tuz 
  • 6 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 11 su bardağı su 

Hazırlanışı

Un, 1 su bardağı su, yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu derin bir kasede yoğurarak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

Bu hamuru genişçe açın ve su bardağı ağzı genişliğinde kesin.

İnce kıyılmış soğanı, 3 yemek kaşığı zeytinyağında pembeleştirdikten sonra, kıyma ile 5 dakika kavurun.

İçine 2 yemek kaşığı salça ekleyip, 2-3 dakika daha kavurduktan sonra damak zevkinize göre pul biber, karabiber ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Kesilen hamurların yarısına 1 tatlı kaşığı harç koyup, yarım ay şeklinde kapatın.

Tencereye 10 su bardağı su, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyarak, kaynamaya bırakın.

Su kaynadığında hamurları içine atın ve 10 dakika pişirin.

Bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırarak, 2 yemek kaşığı salça ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.

Daha sonra tenceredeki hamurların üstüne dökün ve kapağını kapatarak dinlendirin.

5-10 dakika sonra servis edin. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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