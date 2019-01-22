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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
22.01.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Mereng nedir, nasıl yapılır?

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Mereng nedir, nasıl yapılır?

Mereng, genellikle meyve, dondurma ve pastalarla servis edilir. Rus balet Anna Pavlova'nın adına ithafen kremalı meyveli mereng tatlısı da tüm dünyada 'Pavlova' diye bilinir. Peki, mereng, nasıl yapılır?

Mereng, yumurta akı ve pudra şekerinden yapılan bir köpük kurabiye türüdür. Fransızcası "baiser" olup anlamı öpücüktür. İsviçre ve Fransa'da "meringue" olarak da bilinir. 100 derecede ısıtılmış fırında 1-2 saat arasında adeta kurutularak yapılır.

MERENG ÇEŞİTLERİ

Soğuk çırpılmış beze: Yumurta akı katı hale gelinceye kadar çırpılır, içerisine yumurta başına 50g pudra şekeri ilave ettikten sonra çırpılmaya devam edilir. Bir kaşığın veya form vericinin yardımıyla yağlanmış tepsiye koyulur ve fırına verilir.

Ilık çırpılmış beze: Yapılışı soğuk çırpılmış bezeye çok benzer, ancak yumurta akı köpük köpük hale gelmeye başlar başlamaz kap 50 °C'lik su banyosu içine koyulur ve bunun içinde çırpmaya devam edilir. Suyun kaynamaması püf noktasıdır. Pudra şekeri ilave edilir ve gene bir kaşığın yardımıyla tepsiye yerleştirildikten sonra fırınlanır.

Sıcak çırpılmış beze: Bu beze türüne 'İtalyan Bezesi' de denir. Yapılışı çok zor olduğu için daha çok pastahanelerde yapılır. Zira yumurta akı çırpılırken içine sıvı haline getirilmiş sıcak şeker akıtılır. Böylece bezeler piştikten sonra çok katı bir hal alırlar.

Pavlova tarifi
Pavlova tarifi

MERENG NASIL YAPILIR?

Mereng için sadece 3 malzeme yeterlidir. Bu tarif dört yumurta akı ve bir bardak pudra gerektirir. Şekeri ekledikçe, karışım kalın, parlak ve yapışkan hale gelecektir.

Malzemeler:

4 adet yumurta akı
1 su bardağı pudra şekeri
1/4 çay kaşığı tuz

Yumurta akını çırpma kasesine alın ve yüksek devirde çırpın. Yumurtalar köpük kıvamını aldığında azar azar pudra şekerini ekleyin. Tüm şekeri bitip karışım krem şanti kıvamı alınca mikseri durdurdun. Hazırladığınız sıkma torbasına karışımı doldurun ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye istediğiniz şekillerde sıkın.
100 dereceye ısıttığınız fırında 40-60 dakika arasında pişirin. Soğuyan merengleri isterseniz tek başına isterseniz de pastayla tüketin.

Beze tarifi
Beze tarifi

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