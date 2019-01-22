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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Mercimekli börek nasıl yapılır? Mercimekli börek tarifi

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Mercimekli börek nasıl yapılır? Mercimekli börek tarifi

Sıradan börek tariflerinden sıkılanlardan için farklı bir o kadar da besleyici bir önerimiz var: Mercimekli börek. Cevizli ve yeşil mercimekli iç harç, incecik yufkayla buluşuyor, tadına doyum olmuyor. Peki, mercimekli börek nasıl yapılır? Mercimekli börek Tarifi

MERCİMEKLİ BÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yufka
İç Harcı için Malzemeler
1 su bardağı yeşil mercimek
2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tutam susam
2 avuç ceviz
Sıvı Harcı için Malzemeler
1 adet yumurta
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 su bardağı soda
1 tutam tuz
Üzeri için Malzemeler
Susam

Yeşil mercimek kısırı tarifi
Yeşil mercimek kısırı tarifi

MERCİMEKLİ BÖREK NASIL YAPILIR?

Mercimekleri haşlayın. Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Üzerine yemeklik doğranmış soğanları ilave edin. Soğanlar yumuşayınca üzerine salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Kimyon, tuz, karabiber ve susamı ekleyin. Cevizleri ince kıyın ve tavaya ekleyin. Ocağın altını kapatın ve soğuması için kenara alın.

Sıvı harcı için; yumurta, zeytinyağı, soda ve tuzu bir karıştırma kabında çırpın. Yufkalarınızı ortadan ikiye bölün. İkiye böldüğünüz yufkaları geniş tarafı kendinize olacak şekilde kenarları hafif birbirinin üzerine gelecek şekilde dizin. Hazırladığınız mercimekli harcı yufkalarınızın uzun olan şeridine yayın. Hazırladığınız sıvı harcı yufkalarınızın üzerine serpiştirin. Ardından sarın ve yuvarlak bir form vererek kendi etrafında çevirin. Cam fırın kabınızın tabanını zeytinyağıyla yağlayın. Böreğinizi kabınıza alın ve üzerine bir fırça yardımıyla sıvı harçtan sürün. Üzerine susam serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişirin.

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