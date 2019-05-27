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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

14 bin kilometre uzakta Türk kültürünü tanıtıyor... Prens Charles'a bile döner yedirdi

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Adanalı lokantacı Mehmet Balıkel, 49 yıl önce yerleştiği Avustralya’nın Melbourne kentinde Türk kültürünü tanıtmak, Türkler ve Avusturyalılar arasındaki dostluğu pekiştirmek için gittiği günden bu yana çalıştığını söyledi.

1970 yılında Adana’dan Avustralya’nın Melbourne kentine giderek orada ilk Türk lokantasını açtığını belirten 76 yaşındaki Balıkel, Türk kültürünü tanıtmak için kolları sıvadığını vurguladı.

Kente ilk gittiği zamanlarda çeşitli fabrikalarda çalıştığını kaydeden Balıkel, "Fabrikaların ardından ilk Türk lokantasını açtım. Bir süre sonra restorana milletvekilleri, oranın sanatçıları sık sık gelmeye başladılar çünkü lezzeti çok beğeniyorlardı. İş yerimin açılışında yemekleri de bedava dağıtmıştım. Orada insanlarla güzel ilişkiler kurmayı başardık ve hem biz onları hem de onları bizi sevdi" dedi.

14 bin kilometre uzakta Türk kültürünü tanıtıyor... Prens Charlesa bile döner yedirdi

Avustralya’da sadece para kazanmak için yaşamadığını asıl amacının Türk kültürünü oradaki insanlara tanıtmak olduğunun belirten Balıkel, "Türk toplumunu tanıtmayı kendime amaç edindim. Çok güzel de yaptığımı düşünüyorum. Türk Cumhuriyetini ve Atatürk’ü oradaki insanlara tanıttım" dedi.

Balıkel, "Özellikle Türk mutfağını tadan oranın yerlileriyle ilk bağlantıyı kurmuş olduk. Onlar da bu durumdan çok memnun oldular. Şu an emekli oldum ama çalışmaya devam ediyorum. Çeşitli festivallerde Türk şerbetlerini satıyorum" diye konuştu.

14 bin kilometre uzakta Türk kültürünü tanıtıyor... Prens Charlesa bile döner yedirdi

Yıllar içinde birçok ilginç anıya tanıklık ettiğini söyleyen Balıkel, yıllar önce Melbourne’a İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles’ın ziyaret için geldiğini ve kendisinin ona döner ikram ettiğini de sözlerine ekledi.

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