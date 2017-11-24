Meğer makarna süzgecini yıllardır hep yanlış kullanmışız

Normalde makarnayı süzmek için tencerenin içindekileri süzgecin içine boca eder, sonra da suyun süzülmesini beklersiniz değil mi?



Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

All Def Digital'ın Facebook sayfasından tüm dünyaya yayılan makarna süzme hilesine bakılırsa, aslında her şeyi yıllardır yanlış yapıyormuşsunuz. Zira makarnayı ve suyu süzgecin içine dökmek yerine, süzgeci tencerenin ağzına kapatıp suyu öyle süzmeniz gerekiyormuş.



Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

Dahice değil mi? Üstelik bu tekniği kullanarak makarnayı önce tencereden süzgece, sonra süzgeçten tekrar tencereye boşaltma derdinden de kurtuluyorsunuz. Bu yemek hazırlama sürenizden bir-iki tasarruf etmeniz anlamına da geliyor ki çok açken 2 dakikanın değeri paha biçilmez olabilir.



Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

Öte yandan bu tekniği uygularken tencereyle süzgeci bir arada tutmanın zorluğunu da gözardı etmemek gerek. Dolayısıyla her an yanma tehlikesiyle karşı karşıya olmaktansa, bildiğiniz yoldan gitmenin en doğrusu olduğu da söylenebilir tabii...

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