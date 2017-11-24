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Meğer makarna süzgecini yıllardır hep yanlış kullanmışız

Hürriyet Haber
24.11.2017 - 11:52 | Son Güncelleme:

Sosyal medya zaman zaman hayata bambaşka gözlerle bakmamızı sağlayacak yaratıcılıklara sahne oluyor. Bunların sonuncusu makarna süzmekle ilgili... "Makarna süzmek kadar basit bir iş yaparken ne kadar yaratıcı olunabilir ki?" diye soruyorsanız sizi aşağı alalım.

Makarna pişirmekle ilgili yanlış bildiğiniz 10 şeyMakarna pişirmekle ilgili yanlış bildiğiniz 10 şey

Normalde makarnayı süzmek için tencerenin içindekileri süzgecin içine boca eder, sonra da suyun süzülmesini beklersiniz değil mi?

Meğer makarna süzgecini yıllardır hep yanlış kullanmışız
Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

All Def Digital'ın Facebook sayfasından tüm dünyaya yayılan makarna süzme hilesine bakılırsa, aslında her şeyi yıllardır yanlış yapıyormuşsunuz. Zira makarnayı ve suyu süzgecin içine dökmek yerine, süzgeci tencerenin ağzına kapatıp suyu öyle süzmeniz gerekiyormuş.

Meğer makarna süzgecini yıllardır hep yanlış kullanmışız
Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

Dahice değil mi? Üstelik bu tekniği kullanarak makarnayı önce tencereden süzgece, sonra süzgeçten tekrar tencereye boşaltma derdinden de kurtuluyorsunuz. Bu yemek hazırlama sürenizden bir-iki tasarruf etmeniz anlamına da geliyor ki çok açken 2 dakikanın değeri paha biçilmez olabilir.

Meğer makarna süzgecini yıllardır hep yanlış kullanmışız
Fotoğraf: Facebook/AllDefDigital

Öte yandan bu tekniği uygularken tencereyle süzgeci bir arada tutmanın zorluğunu da gözardı etmemek gerek. Dolayısıyla her an yanma tehlikesiyle karşı karşıya olmaktansa, bildiğiniz yoldan gitmenin en doğrusu olduğu da söylenebilir tabii...

BELKİ DE MAKARNANIZI SOSUN İÇİNDE PİŞİRMEK İSTERSİNİZ

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