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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
04.12.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Meftune nedir, nasıl yapılır?

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Meftune nedir, nasıl yapılır?

Meftune, yöresel yemek severlerin her dönem tercihlerinin başında geliyor. Özellikle ekşi yemek severlerin karşı koyamayacağı bu lezzeti denemek isteyenler, meftune yemeği yaparken nelere dikkat etmeli? Meftune yemeği nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Bütün bu soruların cevapları detayları ile aşağıda…

Birçok yörede yapılmasından dolayı meftunenin tarifi ve malzemeleri yörelere göre değişiklik gösterebiliyor. Mardin usulü meftune kurutulmuş sebzelerle, Diyarbakır usulü ise taze sebzelerle yapılıyor. Yazın patlıcan, kışın ise kabak kullanarak her dönem ulaşabileceğiniz, dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz meftune yemeği sizi her haliyle büyüleyecek.

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Her şey mevsiminde güzel İşte ay ay sebze meyve takvimi...
Her şey mevsiminde güzel! İşte ay ay sebze meyve takvimi...

Patlıcanlarınızı kuşbaşı doğrayıp, tuzlu suda acılarını salana kadar bekleterek başlayın. Etleri yıkayıp, tencereye veya güvece koyun. Meftune kuzu kaburga eti ile yapılır ama isteğinize göre kuşbaşı doğranmış kuzu ya da dana eti de kullanabilirsiniz. Etlerin üstüne sarımsak ve zeytinyağını ilave edin. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.

Et suyunu çekince, üstüne salçayı ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurun. Tencereye sırasıyla patlıcanı, biberleri ve domatesleri ekleyin. 2 yemek kaşığı sumak için 3 su bardağı suyu 15-20 dakika bekletin. Sumağın suyunu süzerek tencereye ilave edin. Pul biberi de ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Yemeğinizi kısık ateşte 60 dakika kadar pişirin. Ocaktan almadan 5-10 dakika önce tuzunu ekleyin. Yemeğiniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirerek sıcak servis edin.

Güneydoğu Anadolu yemeklerinin lezzeti sumakta saklıdır. Meftune yemeği de, enfes tadını ve ekşiliğini içindeki sumak baharatına borçlu.

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