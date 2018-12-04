Meftune nedir, nasıl yapılır?
Meftune, yöresel yemek severlerin her dönem tercihlerinin başında geliyor. Özellikle ekşi yemek severlerin karşı koyamayacağı bu lezzeti denemek isteyenler, meftune yemeği yaparken nelere dikkat etmeli? Meftune yemeği nasıl yapılır, nasıl pişirilir? Bütün bu soruların cevapları detayları ile aşağıda…
Birçok yörede yapılmasından dolayı meftunenin tarifi ve malzemeleri yörelere göre değişiklik gösterebiliyor. Mardin usulü meftune kurutulmuş sebzelerle, Diyarbakır usulü ise taze sebzelerle yapılıyor. Yazın patlıcan, kışın ise kabak kullanarak her dönem ulaşabileceğiniz, dilediğiniz gibi şekillendirebileceğiniz meftune yemeği sizi her haliyle büyüleyecek.
Patlıcanlarınızı kuşbaşı doğrayıp, tuzlu suda acılarını salana kadar bekleterek başlayın. Etleri yıkayıp, tencereye veya güvece koyun. Meftune kuzu kaburga eti ile yapılır ama isteğinize göre kuşbaşı doğranmış kuzu ya da dana eti de kullanabilirsiniz. Etlerin üstüne sarımsak ve zeytinyağını ilave edin. Orta ateşte suyunu salıp tekrar çekene kadar pişirin.
Et suyunu çekince, üstüne salçayı ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurun. Tencereye sırasıyla patlıcanı, biberleri ve domatesleri ekleyin. 2 yemek kaşığı sumak için 3 su bardağı suyu 15-20 dakika bekletin. Sumağın suyunu süzerek tencereye ilave edin. Pul biberi de ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Yemeğinizi kısık ateşte 60 dakika kadar pişirin. Ocaktan almadan 5-10 dakika önce tuzunu ekleyin. Yemeğiniz piştikten sonra 5 dakika dinlendirerek sıcak servis edin.
Güneydoğu Anadolu yemeklerinin lezzeti sumakta saklıdır. Meftune yemeği de, enfes tadını ve ekşiliğini içindeki sumak baharatına borçlu.
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