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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
30.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Medovik pasta nasıl yapılır? İşte Rus pastasının tarifi

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Medovik pasta nasıl yapılır? İşte Rus pastasının tarifi

Rus pastası veya ballı pasta olarak da bilinen medovik, Rusya ve Doğu Avrupa’dan sonra ülkemizde de popüler bir lezzet halini aldı. Kat kat dilimlerin arasındaki nefis kremasıyla damaklarınızı şenlendirecek olan medovik, her evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilir ancak yapımı bir hayli meşakkat gerektirir. Peki, medovik nasıl yapılır?

Medovik, uzun hazırlık süresi ile bilinen bir tatlıdır. Krema dolgulu pandispanya katmanlarından oluşur ve çoğunlukla artık kekden yapılan fındık veya kırıntılarla kaplanır. İşte, gerekli malzemeler ve adım adım medovik pasta tarifi…

Malzemeler

3 yemek kaşığı bal
1 su bardağı şeker
1 çay kaşığı karbonat
1 paketin yarısından az tereyağı
3 adet yumurta
6 su bardağı un

Karameli için:

1 + 1/4 su bardağı şeker
yarım bardak su
1 kutu krema

Krema için:

2 kutu krema
1 su bardağı pudra şekeri
1 kase ceviz

Medovik  pasta nasıl yapılır?

Tereyağı, şeker ve balı tencereye alarak düşük ısıda erittikten sonra ılımaya bırakın.
Yumurtaları ayrı bir kapta çatal yardımıyla çırptıktan sonra ılıyan tereyağı-şeker karışımına ekleyin ve tel çırpıcı birbirine yedirene dek çırpın.
Karbonat tozunu ekleyin.
Unu eleyerek her seferinde ½ bardak ekleyerek karışıma yedirin. Ele yapışan bir hamur elde edinceye dek çırpmayı sürdürün.
Hamurunuzu 8 eşit parçaya kesin ve her parçayı merdane ile açın. Açtığınız hamurları 9-10 cmlik kek kalıbının tabanını kullanarak yuvarlak şekli verin.
Yuvarlak hamurlarınızı ve kenarlardan çıkan parçaları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5er dakika pişirin ve ılımaya bırakın.
Kremayı şekerle güzelce çırpın, daha sonra labne peynirini de ekleyerek kremayı hazırlayın.
Ilıyan bisküvileri, aralarına krema sürerek üst üste düzgün bir şekilde dizin.
Pastanızı yan yüzeyleriyle birlikte ya da sadece üzerini kremayla kaplayın.
Buzdolabında dinlendirdikten sonra, her yeri cevizle kaplayın.

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