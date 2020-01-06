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Mayonez tarifi

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Mayonez tarifi

Mayonez, her mutfağın en temel ve sevilen soslarından biri. Marketten hazır olarak alabileceğiniz mayonezi evde de katkısız bir şekilde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Üstelik hazırlaması çok kolay ve zahmetsiz. Özellikle kızartmalarınızın lezzetine lezzet katacak bu nefis sosu denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 adet yumurta sarısı
  • 1,5 su bardağı bitkisel yağ
  • 2 yemek kaşığı limon suyu veya sirke
  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

İlk olarak yumurta sarılarını bir kaseye alın.

Üzerine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyip iyice çırpın.

Çırpmaya devam ederken azar azar sıvı yağı ekleyin.

Mayonez kıvamına ulaşınca sıvı yağı eklemeye devam edin.

Tuzun kalanını da ekleyerek yağ bitene kadar çırpın.

Afiyet olsun...

 

Fotoğraf: Alamy
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