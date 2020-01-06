Mayonez tarifi

Mayonez, her mutfağın en temel ve sevilen soslarından biri. Marketten hazır olarak alabileceğiniz mayonezi evde de katkısız bir şekilde hazırlayıp gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Üstelik hazırlaması çok kolay ve zahmetsiz. Özellikle kızartmalarınızın lezzetine lezzet katacak bu nefis sosu denemek isterseniz, işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...