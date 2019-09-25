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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
25.09.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Mayonez nasıl yapılır? İşte evde mayonez yapımı ve tarifi

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Mayonez nasıl yapılır? İşte evde mayonez yapımı ve tarifi

Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.

Yumurta, ve yağ ile hazırlanan ev mayonezini gönül rahatlığıyla tüketebilir, dolabınızda muhafaza edebilirsiniz.Yalnız mayonez yaparken, hafif bir yağ kullanmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizler de ev yapımı mayonez denemek istiyorsanız, tarifimize göz atabilirsiniz...

MAYONEZ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Temel malzemeleri çiğ yumurta ve yağ olan ev yapımı mayonez, katkısız olduğu için kısa süre içinde bozulabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmayın ve 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın. Artan mayonezi saklamayın, tüketmeyin.

Mayonez yaparken ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağ kullanmanız daha iyi olur. Zeytinyağıyla yaptığınız takdirde yağın kokusu mayoneze sirayet edecek ve rengi daha koyu olacak.

Mayoneziniz içine arzu ederseniz sarımsak, çeşitli otlar, baharatlar vb. ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilir, kullanacağınız tarife göre farklılıklar yaratabilirsiniz.

KLASİK MAYONEZ TARİFİ

İşte mayonez malzemeleri:

2 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. İçine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyin. İyice çırpın.

Çırpmaya ara vermeden damla damla sıvı yağı ekleyin.

Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi beyazlaşacaktır.

Koyulaşan mayoneze yağı daha fazla miktarlarda eklemeye devam edin.

Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün.

Mayoneziniz hazırdır. 

30 SANİYEDE MAYONEZ TARİFİ

Eğer vaktiniz yoksa daha kısa süre içinde de bir mayonez hazırlayabilirsiniz.

Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1 yumurta
1 küçük su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz

Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.

İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın.

Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak.

 

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