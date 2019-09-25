Mayonez nasıl yapılır? İşte evde mayonez yapımı ve tarifi
Makarna, salata ve patates kızartmalarının olmazsa olmazlarından olan mayonez dünya mutfağından Türk mutfağına girerek yer edindi. Her marketin rafında bulunan bu enfes sos, paket gıdalarda yer alan koruyucu maddeler dolayısıyla bazı kişiler tarafından tercih edilmiyor. Şüphesiz ki evde hazırlayacağınız mayonez de hazır mayonezlerden daha lezzetli olacaktır. Peki, mayonez nasıl yapılır? İşte, evde mayonez yapımı ve tarifi.
Yumurta, ve yağ ile hazırlanan ev mayonezini gönül rahatlığıyla tüketebilir, dolabınızda muhafaza edebilirsiniz.Yalnız mayonez yaparken, hafif bir yağ kullanmanıza dikkat etmeniz gerekiyor. Sizler de ev yapımı mayonez denemek istiyorsanız, tarifimize göz atabilirsiniz...
MAYONEZ YAPMANIN PÜF NOKTALARI
Temel malzemeleri çiğ yumurta ve yağ olan ev yapımı mayonez, katkısız olduğu için kısa süre içinde bozulabilir. Bu nedenle çok büyük miktarlarda yapmayın ve 2-3 gün içinde tüketmeye çalışın. Artan mayonezi saklamayın, tüketmeyin.
Mayonez yaparken ayçiçeği yağı gibi hafif bir yağ kullanmanız daha iyi olur. Zeytinyağıyla yaptığınız takdirde yağın kokusu mayoneze sirayet edecek ve rengi daha koyu olacak.
Mayoneziniz içine arzu ederseniz sarımsak, çeşitli otlar, baharatlar vb. ekleyerek lezzetini çeşitlendirebilir, kullanacağınız tarife göre farklılıklar yaratabilirsiniz.
KLASİK MAYONEZ TARİFİ
İşte mayonez malzemeleri:
2 adet yumurta sarısı
1,5 su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yumurta sarılarını cam bir kaseye alın. İçine limon suyunu ve tuzun yarısını ekleyin. İyice çırpın.
Çırpmaya ara vermeden damla damla sıvı yağı ekleyin.
Yağ ve yumurta yavaş yavaş kıvam almaya başlayacak ve rengi beyazlaşacaktır.
Koyulaşan mayoneze yağı daha fazla miktarlarda eklemeye devam edin.
Tuzun kalan yarısını da ekleyip yağ bitene kadar çırpmayı sürdürün.
Mayoneziniz hazırdır.
30 SANİYEDE MAYONEZ TARİFİ
Eğer vaktiniz yoksa daha kısa süre içinde de bir mayonez hazırlayabilirsiniz.
Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
1 yumurta
1 küçük su bardağı bitkisel yağ
2 yemek kaşığı limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yumurtayı beyazıyla birlikte ağzı geniş bir kavanoza kırın.
İçine diğer malzemeleri de ekleyip el mikseri ile çırpın.
Mayoneziniz çok kısa bir süre içinde hazır olacak.