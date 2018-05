Matcha latte'yle tanışmanızı sağlayacak en iyi 10 kahveci

Yakın zamanda tüm dünyayla birlikte popülerleşmeye başlayan matcha aslında yeşil çayın toz hali. Yeşil renkli görüntüsü ve içimini kolaylaştırdığı için latte olarak tüketimi yaygın olsa da çayından kekine farklı şekillerde de matcha’yı tüketmek mümkün. İşte matcha latte deneyebileceğiniz mekânlar…

Tea or Coffee

Cihangir'in samimi ve keyifli mekânlarından Tea or Coffee matcha latte’yi menüsüne ilk dahil eden yerlerden. Bu antioksidan kaynağı içeceği denemek isteyenler için Tea or Coffee'nin sunumu da oldukça iştah kabartıcı.

Presto Espresso Bar

Japon çay seremonilerinin yıldızı matcha’yı tatmak için şans vermeniz gereken adreslerin başında Etiler'deki Presto Espresso Bar geliyor. Burada matcha latte gözünüzün önünde yapılıyor ve bu deneyime şahit olabiliyorsunuz.

Pattis

Kadıköy'de günün her saati kahvaltı etmenize imkân veren Pattis'te bir soluklanmak isteyenler için matcha’lı lezzetler imdada yetişiyor. Matcha latte’si denenmesi gereken içeceklerin başında geldiği gibi matcha’lı pancake'i de lezzetli seçeneklerden.

Montag Coffee Roasters

Japon kültürünün bir parçası olan matcha latte, Kadıköy'deki Montag Coffee Roasters'da da başarılı bir şekilde yapılıyor. Burası Kadıköy'ün ortamı en güzel yerlerinden.

Voi Cadde

Faydaları saymakla bitmeyen matcha latte’yi Bağdat Caddesi'nin keyifli mekanlarından Voi Cadde de menüsüne dahil etmiş. Gitmişken fit lezzetlerinden tatmadan ayrılmayın.

Grandma

Matcha’nın İstanbul'daki adreslerinden biri de Grandma. Matcha latte’nizin yanına iştah kabartan tatlılardan sipariş verdiniz mi gününüzün kötü geçmesi imkansız.

Mums Cafe

Karaköy'ün en popüler mekânlarından, lezzetli kahvaltı seçenekleriyle ön plana çıkan Mums Cafe matcha latteyi de hakkını vererek yapan yerlerden.

Müz

İyi matcha’nın adreslerinden biri de Karaköy'ün gözdelerinden Müz. Burada matcha latte matcha çayı ve süt ile hazırlanıyor. İsteyenlere badem sütüyle vegan matcha latte alternatifi de var.

Chado Tea Shop

Arnavutköy, Topağacı ve Akmerkez'de şubesi bulunan Chado dünyanın farklı yerlerinden gelen çayları deneme imkânı veren bir yer. Her ne kadar konsepti çay üzerine kurulu olsa da menüsünde matcha latte’ye de yer veriyor. Burada matcha’yı latte, iced latte, frappe ve çay olarak tüketebilirsiniz.

Melez Tea Lab

Kahveci olmasa da çay laboratuvarı konseptiyle ortaya çıkan Melez Tea Lab matcha’lı pek çok lezzet sunuyor. Matcha lava kek, matcha tonik kokteyl, matcha smoothie gibi farklı lezzetler deneyebilir, matcha latte gibi kolay içilebilen versiyonuna da şans verebilirsiniz.