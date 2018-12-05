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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
05.12.2018 - 17:14, Son Güncelleme:

Mascarpone nedir? Mascarpone nasıl yapılır?

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Mascarpone nedir? Mascarpone nasıl yapılır?

Tiramisunun ana malzemelerinden biri olan mascarpone, İtalya'ya özgü bir peynir çeşididir. Krema gibi oluşu nedeniyle pek çok tatlıda kullanılabilen mascarpone, 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle inek sütünden yapılmaktadır.

16. veya 17. yüzyılın başlarında, İtalya'da ortaya çıkan, yumuşacık dokusu ile özellikle de tiramusu ve cheesecake gibi tatlılarda kullanılan mascarpone, son yıllarda Türkiye’de de yaygın olarak kullanılıyor. Ancak fiyatı diğer peynire oranla daha pahalı olan ve her markette bulunmayan mascarponeyi evdeki malzemelerle de hazırlamak mümkün. Peki, mascarpone nasıl yapılır?

Malzemeler:

400 mililitre krema
1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu 

Mascarpone peynirinizle yapabileceğiniz nefis bir tiramisu tarifi
Mascarpone peynirinizle yapabileceğiniz nefis bir tiramisu tarifi

Mascarpone nasıl yapılır?

Derin bir sos tenceresini su ile ıslatın. İçine kremayı ekleyin ve çok kısık ateşte kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin. Ateşten alın ve içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın. Boza kıvamına geldiğinde üzerine bir havlu yerleştirip, tencerenin kapağını kapatın. Dinlendirme işleminin ardından üzerindeki havluyu kaldırıp mümkünse 12 saat bekletin. İyice koyulaşan peynirinizi bir tülbentin içerisine alın ve suyunun iyice süzülmesi için bir süre daha bekletin. Bekletme süresinin sonunda hazırlarıyla aynı lezzet ve kıvamda mascarpone peyniriniz hazır olacak.

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