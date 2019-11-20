Marul yemeği tarifi

Marul yemeği İzmir’in Tire ilçesine ait çok farklı bir lezzet. Marula taze soğan ve kıyma ilavesiyle yapılan bu yemek sofralarında farklı bir lezzet arayanlar için birebir. Klasik sebze yemeklerinden sıkılanların arayışına son verecek marul yemeğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…
Soğanları ayıklayıp çok ince kıyın.
Domatesleri soyup küp küp doğrayın.
Marulu yıkayıp doğrayın.
Dereotunu da temizleyip kıyın.
Tereyağını tencerede eritip soğanı pembeleştirin.
Kıymayı ekleyip 4-5 dakika kadar kavurun.
Salçayı 1 tatlı kaşığı kadar ılık suyla açıp malzemelere ekleyin.
1-2 dakika daha kavurduğunuz malzemelere marulu ve tuzu ilave edin.
Marullar sararana kadar kısık ateşte pişirdiğiniz yemeği ocaktan alıp kıyılmış dereotunu ilave edin.
Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...