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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Marul yemeği tarifi
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Marul yemeği tarifi

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Marul yemeği tarifi

Marul yemeği İzmir’in Tire ilçesine ait çok farklı bir lezzet. Marula taze soğan ve kıyma ilavesiyle yapılan bu yemek sofralarında farklı bir lezzet arayanlar için birebir. Klasik sebze yemeklerinden sıkılanların arayışına son verecek marul yemeğinin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka deneyin…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kök marul
  • 1 demet taze soğan
  • 200 gram dana kıyma
  • 3 adet domates
  • 1 demet dereotu
  • 20 gram tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • Tuz

Hazırlanışı

Soğanları ayıklayıp çok ince kıyın.

Domatesleri soyup küp küp doğrayın.

Marulu yıkayıp doğrayın.

Dereotunu da temizleyip kıyın.

Tereyağını tencerede eritip soğanı pembeleştirin.

Kıymayı ekleyip 4-5 dakika kadar kavurun.

Salçayı 1 tatlı kaşığı kadar ılık suyla açıp malzemelere ekleyin.

1-2 dakika daha kavurduğunuz malzemelere marulu ve tuzu ilave edin.

Marullar sararana kadar kısık ateşte pişirdiğiniz yemeği ocaktan alıp kıyılmış dereotunu ilave edin.

Soğutmadan servis edin. Afiyet olsun...

 

Fotoğraf: iStock
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