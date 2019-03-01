Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.
Bisküvileri küp küp doğrayın.
Krem şantiyi sütle çırpın ve içine bisküvileri ekleyin.
Bu aşamada arzu ederseniz içine fındık, fıstık ya da meyve parçaları ekleyebilirsiniz.
Kek kalıbının ya da kasenin dibini streç filmle kaplayıp karışımı kalıba boşaltın.
Üzerini düzeltip streç filmle kapatın ve dondurucuya kaldırın.
İyice donduktan sonra buzluktan çıkarıp ters çevirin.
Üzerine soğuk çikolata sosu gezdirip dilimleyin.