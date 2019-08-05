Marmelat nasıl yapılır? Marmelat yapımının püf noktaları ve şeftali marmelatı tarifi

Çoğu kişi reçel ve marmelatı eşanlamlı olarak kullanıyor ancak bunlar aralarında küçük bir fark olan iki ayrı lezzet. Peki reçel ve marmelat arasındaki fark nedir? Reçelde meyveler bütün veya küçük parçalar halindedir, marmelat ise meyve püresi veya ezmesinden yapılır. Ancak ister reçel olsun ister marmelat, yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır.

Öncelikle reçel ya da marmelat yapımında kullanacağınız meyveleri dikkatle seçmelisiniz. Taze, lekesiz ancak olgunlaşmış meyveler kullanmak, reçelinizin ve marmelatınızın lezzetinin ve kıvamının mükemmel olmasında en önemli rolü oynayan faktörlerin başında gelir.

Meyvelerin tazeliği kadar temizliği de önemlidir. Reçel ve marmelat yapımında kullanılacak meyveler, iyice yıkanmalı, varsa üzerinde birikmiş tarım ilaçlarından güzelce arındırılmalıdır.

Reçel ve marmelat yaparken genellikle meyveler kendi suyunda pişirilir. Ancak siz su ilavesiyle pişirmeyi de tercih edebilirsiniz. Bu durumda ekleyeceğiniz su miktarını meyvenin cinsine göre belirlemelisiniz. Sulu meyvelerle reçel ya da marmelat yaptığınızda az miktarda su ilavesi yeterlidir. Az sulu meyveler için 2-3 bardak kadar su ekleyebilirsiniz.

Reçele ya da marmelata, yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı eklemeniz hem reçelin köpürüp taşmasını önler hem de daha parlak bir görüntü kazanmasına yardımcı olur.

Reçeli ya da marmelatı karıştırırken tahta kaşık kullanmaya dikkat edin. Karıştırma işlemini yaparken meyveleri ezmemeye özen gösterin. Bunu önlemek için karıştırmak yerine tencereyi hafifçe sallayarak da aynı sonucu elde edebilirsiniz.

Reçel ve marmelat çok fazla kaynatıldığı takdirde, rengini ve kıvamını kaybeder. Ortaya olması gerekenden daha koyu bir sonuç çıkar. Reçelin meyve tadı ve kokusu kaybolur. Bu nedenle pişirme süresi dikkatle takip edilmelidir.

Gelelim şeftalinin marmelatının ve reçelinin malzemelerine ve yapım aşamalarına…

ŞEFTALİ MARMELATI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilogram şeftali

2,5 su bardağı toz şeker

4 adet şeftali çekirdeği

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Şeftalileri iyice yıkayın, çekirdeklerini çıkarıp dörde bölün.

Bir sıra şeker, bir sıra şeftali olacak şekilde tüm malzemeyi tencereye koyun ve bu şekilde 10 saat kadar bekletin.

Sonra tencereyi ateşe oturtup tahta bir kaşık yardımıyla şeftalileri hafifçe ezerek karıştırın ve bir süre pişirin.

Şeftaliler iyice ezildiklerinde tenceredekileri süzgeçten geçirip, süzülmüş ezmeyi yeniden tencereye boşaltın.

Suyunu çekip marmelat kıvamını buluncaya dek kaynatın.

Kıvamını bulduğunda tencereyi ateşten alıp, soğumaya terk edin. Ilındığında kuru cam kavanozlara boşaltın, soğuduğunda kavanozların kapaklarını kapatıp, serin bir yerde muhafaza edin.

Marmelatınız servise hazır. Afiyet Olsun…

ŞEFTALİ REÇELİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kilogram şeftali

800 gram toz şeker

Yarım tatlı kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

Yapılışı:

Şeftalilerin kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın.

Küp küp doğradığınız şeftalileri bir kat şeftali, bir kat toz şeker olacak şekilde tencereye yerleştirin.

Toz şeker bitene kadar bu işlemi tekrarlayın ve şeftalinin kendi suyunu salması için 2 saat kadar bekletin.

Şeftaliler suyunu saldığında tencereyi ocağa alın. Kısık ateşte, arada tahta bir kaşıkla karıştırarak kaynamaya bırakın.

Reçelin köpürmemesi için tereyağını da tencereye ekleyip karıştırın ve 15 dakika daha kısık ateşte koyulaşmaya bırakın.

Yavaş yavaş koyulaşıp kıvam almaya başlayan reçele, son olarak limon tuzunu katıp kısa bir süre daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

Soğuttuktan sonra kahvaltılarınıza tat katması için güneş görmeyen ve serin bir yerde muhafaza edin.

Kızarmış ekmeklerinizin üstünü süslemeye hazır. Afiyet olsun…