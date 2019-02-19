Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle yöresel çorba tariflerimizin lezzetine doyum olmuyor. Bu çorbalardan biri de Mardin çorbası. Kıyma ve yeşil mercimekle yapılan protein deposu bu çorba, kış aylarında favori yemeklerinizden biri haline gelecek. İşte mutlaka denemeniz gereken Mardin çorbası tarifi...
Kuru soğanı küp küp doğrayın. Sarımsakları ve taze soğanları ince ince kıyın.
Sıvı yağı tencereye alıp kızdırın.
Kuru soğan, sarımsak ve taze soğanları bu sırayla tencereye alıp kavurun.
Tereyağını da ekleyip kıymayı ilave edin.
Kıyma kavrulduktan sonra salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Mercimekleri de ekleyip 1-2 dakika sonra üzerine sıcak su koyun ve kaynamaya bırakın.
Mercimeklerin pişmesine yakın bulgur ve pirinçleri tencereye ilave edin.
Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Çorbanın kıvamına göre gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin.
Bir taşım daha kaynayan ve kıvam alan çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.