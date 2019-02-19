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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Mardin çorbası tarifi
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Mardin çorbası tarifi

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Mardin çorbası tarifi

Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle yöresel çorba tariflerimizin lezzetine doyum olmuyor. Bu çorbalardan biri de Mardin çorbası. Kıyma ve yeşil mercimekle yapılan protein deposu bu çorba, kış aylarında favori yemeklerinizden biri haline gelecek. İşte mutlaka denemeniz gereken Mardin çorbası tarifi...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet kuru soğan
  • 4 dal taze soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 125 gram kıyma
  • 1 çay bardağı yeşil mercimek
  • 1 çay bardağı köftelik bulgur
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı

Kuru soğanı küp küp doğrayın. Sarımsakları ve taze soğanları ince ince kıyın.

Sıvı yağı tencereye alıp kızdırın.

Kuru soğan, sarımsak ve taze soğanları bu sırayla tencereye alıp kavurun.

Tereyağını da ekleyip kıymayı ilave edin.

Kıyma kavrulduktan sonra salçasını ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Mercimekleri de ekleyip 1-2 dakika sonra üzerine sıcak su koyun ve kaynamaya bırakın.

Mercimeklerin pişmesine yakın bulgur ve pirinçleri tencereye ilave edin.

Tuz, karabiber, kuru nane ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Çorbanın kıvamına göre gerekirse biraz daha sıcak su ekleyin.

Bir taşım daha kaynayan ve kıvam alan çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Afiyet olsun.

Fotoğraf: Alamy
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