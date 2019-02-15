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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraflar: Alamy
15.02.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Mantı hamuru nasıl yapılır? Mantı hamuru tarifi

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Mantı hamuru nasıl yapılır? Mantı hamuru tarifi

Mantının en önemli unsuru hamurudur. Mantı yapılacak hamurun iyice yoğurulması ve doğru kalınlıkta açılması şarttır. Siz de evinizde mantı yapmayı düşünüyorsanız, mantı hamuruyla ilgili ipuçlarımıza mutlaka bir göz atın. İşte mükemmel bir mantı için mantı hamuru tarifi ve püf noktaları…

Dünyanın dört bir yanında insanlar yüzyıllardır hamuru incecik açıp içine et, patates, peynir gibi malzemeler dolduruyor, farklı şekillerde katlıyor ve bu içi dolu hamurları suda haşlayıp afiyetle yiyor. Biz bu benzersiz lezzete mantı diyoruz, onlar değişik değişik isimler veriyor. Fakat ismi ne olursa olsun bu yemek çok ama çok seviliyor.

Türk mutfağı da mantı konusunda oldukça zengin. Haşlaması, kızartması, yoğurtlusu cevizlisi, kıymalı patateslisi derken çeşit çeşit mantımız var. Fakat bu mantıların hepsinin bir ortak noktası var: Hamur.

Hamur mantının en önemli unsuru ve hamuru düzgün yoğurulmamış, iyi açılmamış bir mantı yiyene hiç keyif vermiyor. Çok kalın olunca yemeğin tadı kaçıyor, yeterince esnek olmazsa haşlarken patlıyor.

Tepsi mantısı tarifi
Tepsi mantısı tarifi

Peki güzel bir mantı hamuru nasıl olur? Mantı hamurunun kulak memesi kıvamından biraz daha sert olması gerekir. Hamur özleşene kadar iyice yoğurmadan güzel bir mantı hamuru elde edemezsiniz.

Mantı hamurunun en önemli püf noktası içine eklenen yumurtasıdır. Yumurta hem hamurun esnekliğini artırır ve kolay açılmasını sağlar, hem de pişirirken bir yapıştırıcı vazifesi gördüğü için hamurun dağılmasını önler.

Mantı hamuru nasıl yapılır Mantı hamuru tarifi

Mantı hamuru yoğuracaksanız ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

2,5 su bardağı un
2 yumurta
3/4 su bardağı su
Tuz

Öncelikle unu tezgaha alıp ortasını havuz gibi açın.

Bu havuza yumurtaları kırın, tuz ve suyu ilave edin.

Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak karışımı hamur haline getirin.

Hamurunuz iyice özleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun.

Patatesli Çerkes mantısı tarifi
Patatesli Çerkes mantısı tarifi

Hamurunuzu iki parçaya ayırıp yuvarlayarak beze yapın.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamurları mayalanması için bir kenara alın ve 20 dakika dinlendirin.

Bu sürenin sonunda tezgahı ha da hamur tahtasını unlayıp bezeyi buraya alın.

Merdane ya da oklavayla böreklik yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.

Keskin bir bıçak yardımıyla hamurdan eşit boyutlarda kare parçalar kesin.

Bundan sonra içini dilediğiniz malzemeyle doldurup üçgen ya da bohça şeklinde katlayabilirsiniz.

Piruhi tarifi
Piruhi tarifi

HAMUR İŞİ YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK PÜF NOKTALARI

Hamur işi 101Hamur işi yaparken nelere dikkat edilmeli? Hamurun topaklanması nasıl önlenir? Hamur açarken malzemelerin sıcaklığı nasıl olmalı? Hamur nasıl kolay açılır? Bu soruların cevapları bütün detayları ile burada...
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