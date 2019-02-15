Mantı hamuru nasıl yapılır? Mantı hamuru tarifi

Dünyanın dört bir yanında insanlar yüzyıllardır hamuru incecik açıp içine et, patates, peynir gibi malzemeler dolduruyor, farklı şekillerde katlıyor ve bu içi dolu hamurları suda haşlayıp afiyetle yiyor. Biz bu benzersiz lezzete mantı diyoruz, onlar değişik değişik isimler veriyor. Fakat ismi ne olursa olsun bu yemek çok ama çok seviliyor.

Türk mutfağı da mantı konusunda oldukça zengin. Haşlaması, kızartması, yoğurtlusu cevizlisi, kıymalı patateslisi derken çeşit çeşit mantımız var. Fakat bu mantıların hepsinin bir ortak noktası var: Hamur.

Hamur mantının en önemli unsuru ve hamuru düzgün yoğurulmamış, iyi açılmamış bir mantı yiyene hiç keyif vermiyor. Çok kalın olunca yemeğin tadı kaçıyor, yeterince esnek olmazsa haşlarken patlıyor.

Peki güzel bir mantı hamuru nasıl olur? Mantı hamurunun kulak memesi kıvamından biraz daha sert olması gerekir. Hamur özleşene kadar iyice yoğurmadan güzel bir mantı hamuru elde edemezsiniz.

Mantı hamurunun en önemli püf noktası içine eklenen yumurtasıdır. Yumurta hem hamurun esnekliğini artırır ve kolay açılmasını sağlar, hem de pişirirken bir yapıştırıcı vazifesi gördüğü için hamurun dağılmasını önler.

Mantı hamuru yoğuracaksanız ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

2,5 su bardağı un

2 yumurta

3/4 su bardağı su

Tuz

Öncelikle unu tezgaha alıp ortasını havuz gibi açın.

Bu havuza yumurtaları kırın, tuz ve suyu ilave edin.

Yanlardan merkeze doğru unu toplayarak karışımı hamur haline getirin.

Hamurunuz iyice özleşene kadar yaklaşık 15 dakika yoğurun.

Hamurunuzu iki parçaya ayırıp yuvarlayarak beze yapın.

Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamurları mayalanması için bir kenara alın ve 20 dakika dinlendirin.

Bu sürenin sonunda tezgahı ha da hamur tahtasını unlayıp bezeyi buraya alın.

Merdane ya da oklavayla böreklik yufkadan biraz kalın olacak şekilde açın.

Keskin bir bıçak yardımıyla hamurdan eşit boyutlarda kare parçalar kesin.

Bundan sonra içini dilediğiniz malzemeyle doldurup üçgen ya da bohça şeklinde katlayabilirsiniz.

HAMUR İŞİ YAPARKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK PÜF NOKTALARI