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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
29.08.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

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Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?

MANTARLI SİYEZ BULGURU 

Gerekli malzemeler

2 su bardağı siyez bulguru
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy patates
1 adet kapya biber
7-8 adet kestane mantarı
2 yemek kaşığı domates sosu
4 su bardağı su
2 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber

Siyez bulguru nasıl yapılır?

Soğanları ince ince yemeklik, patatesleri tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın.
Kapya biberin çekirdeklerini çıkarın ve ince ince kıyın.
Mantarları yıkayıp silin ve istediğiniz büyüklükte doğrayın.
Zeytinyağı ve soğanları tencereye alıp soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
Patatesleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Patatesler yumuşamaya başlayınca biberi ve mantarları ekleyerek 2 dakika daha kavurun.
Bulguru ilave edin ve güzelce karıştırın.
Domates sosu, tuz, karabiberi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın ve bulgurlar suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.
Pişen bulgur pilavını 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.

 

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