Mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?
Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez bulguru, son yıllarda oldukça revaçta. Siyez buğdayının kaynatıldıktan sonra kurutulması ve kırılmasıyla elde edilen siyez bulguru, özellikle pilav tariflerinde kullanılıyor. Sıradan bulgur pilavı tariflerini unutturacak bir önerimiz var: Mantarlı siyez bulguru pilavı. Peki, mantarlı siyez bulguru pilavı nasıl yapılır?
MANTARLI SİYEZ BULGURU
Gerekli malzemeler
2 su bardağı siyez bulguru
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet orta boy soğan
1 adet orta boy patates
1 adet kapya biber
7-8 adet kestane mantarı
2 yemek kaşığı domates sosu
4 su bardağı su
2 çay kaşığı Tuz
2 çay kaşığı Karabiber
Siyez bulguru nasıl yapılır?
Soğanları ince ince yemeklik, patatesleri tavla zarı büyüklüğünde küp küp doğrayın.
Kapya biberin çekirdeklerini çıkarın ve ince ince kıyın.
Mantarları yıkayıp silin ve istediğiniz büyüklükte doğrayın.
Zeytinyağı ve soğanları tencereye alıp soğanlar pembeleşinceye kadar kavurun.
Patatesleri ilave edip kavurmaya devam edin.
Patatesler yumuşamaya başlayınca biberi ve mantarları ekleyerek 2 dakika daha kavurun.
Bulguru ilave edin ve güzelce karıştırın.
Domates sosu, tuz, karabiberi ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
Son olarak sıcak suyu ekleyip karıştırın ve bulgurlar suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin.
Pişen bulgur pilavını 15 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.