Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi
Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar şık bir tarifimiz var: Mantarlı rulo köfte. Görünüşü itibariyle dalyan köfteyi andıran mantarlı rulo köftenin püf noktası içerisindeki harcında gizli. Peki, mantarlı rulo köfte nasıl yapılır?
500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
4 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
300 gram mantar (istiridye-kestane)
1 soğan
2-3 dal taze kekik
Yarım yemek kaşığı tereyağı
5-6 adet haşlanmış taze patates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Geniş bir kaba koyduğunuz kıymaya, 4 yemek kaşığı galeta ununu, 1 yumurtayı, rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber ve hardalı koyup 3-5 dakika yoğurun. Buzdolabında biraz dinlendirin.
Bu arada, iç harcı için soğanları küp küp, mantarları ince doğrayın. Bir tavada yarım yemek kaşığı tereyağını eritin. Soğanları atıp kavurun. Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve taze kekik yapraklarını da koyup mantarlar bıraktıkları suyu çekene kadar pişirin. Patateslerin üstlerinden hafifçe bastırarak ezin. Ateşi kapatıp haşlanmış taze patatesleri ekleyin.
Köfte harcını yağlı kağıdın üstüne alın. Bir parmak kalınlığında yayın. Hazırladığınız mantar harcını kıymanın üstüne yayın. Kıymanın bir tarafında 3 parmak boşluk bırakın. Bir ucundan başlayarak sarın. Köftenin birleşme kısmı alta gelecek şekilde kıymayı rulo haline getirin.
Arzuya göre, köftenin üzerine 1 adet biberiye dalını bastırarak bütün olarak koyarsanız, hem tat hem de görsellik adına bir fark yaratabilirsiniz.
Köfteyi önce yağlı kağıda sonra folyoya sarın. Fırın tepsisine alıp, 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.
Daha sonra yağlı kağıdı ve folyoyu çıkarıp üstü açık olarak 20-25 dakika pişirin.
Pişen köftenizin ve makarnanızın üstüne gezdirerek servis edin.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle