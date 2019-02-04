Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriMantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi
GeriMutfak Tüyoları Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
04.02.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi

Sıradan köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir o kadar şık bir tarifimiz var: Mantarlı rulo köfte. Görünüşü itibariyle dalyan köfteyi andıran mantarlı rulo köftenin püf noktası içerisindeki harcında gizli. Peki, mantarlı rulo köfte nasıl yapılır?

MANTARLI RULO KÖFTE

500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
4 yemek kaşığı galeta unu
1 yumurta
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
300 gram mantar (istiridye-kestane)
1 soğan
2-3 dal taze kekik
Yarım yemek kaşığı tereyağı
5-6 adet haşlanmış taze patates
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma
İyi bir köftenin en önemli sırrı: Kıyma

Yapılışı:

Geniş bir kaba koyduğunuz kıymaya, 4 yemek kaşığı galeta ununu, 1 yumurtayı, rendelenmiş soğanı, tuz, karabiber ve hardalı koyup 3-5 dakika yoğurun. Buzdolabında biraz dinlendirin.

Bu arada, iç harcı için soğanları küp küp, mantarları ince doğrayın. Bir tavada yarım yemek kaşığı tereyağını eritin. Soğanları atıp kavurun. Mantarları ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz, karabiber ve taze kekik yapraklarını da koyup mantarlar bıraktıkları suyu çekene kadar pişirin. Patateslerin üstlerinden hafifçe bastırarak ezin. Ateşi kapatıp haşlanmış taze patatesleri ekleyin.

Köfte harcını yağlı kağıdın üstüne alın. Bir parmak kalınlığında yayın. Hazırladığınız mantar harcını kıymanın üstüne yayın. Kıymanın bir tarafında 3 parmak boşluk bırakın. Bir ucundan başlayarak sarın. Köftenin birleşme kısmı alta gelecek şekilde kıymayı rulo haline getirin.

Dalyan köfte tarifi
Dalyan köfte tarifi

Arzuya göre, köftenin üzerine 1 adet biberiye dalını bastırarak bütün olarak koyarsanız, hem tat hem de görsellik adına bir fark yaratabilirsiniz.

Köfteyi önce yağlı kağıda sonra folyoya sarın. Fırın tepsisine alıp, 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin.

Daha sonra yağlı kağıdı ve folyoyu çıkarıp üstü açık olarak 20-25 dakika pişirin.

Pişen köftenizin ve makarnanızın üstüne gezdirerek servis edin.

Et 101Et pişirirken nelere dikkat edilmeli? Et pişirmenin püf noktaları nelerdir? Et pişirirken yapılan yanlışlar nelerdir? Et nasıl marine edilmeli? İşte et pişirmenin bütün püf noktaları...
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Mantarlı rulo köfte nasıl yapılır? Mantarlı rulo köfte tarifi

Evde pastırma nasıl yapılır? Pastırma tarifi

Fındıklı bohça kadayıfı tatlısı nasıl yapılır?

Krem şanti nasıl yapılır? Doğal ve katkısız krem şanti tarifleri