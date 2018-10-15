Mantarla farklı ne yapabilirim? İşte birkaç fikir...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

Mantarla farklı ne yapabilirim? İşte birkaç fikir...

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Mantarla farklı ne yapabilirim? İşte birkaç fikir...

Lezzetli ve sağlıklı mantarla yapabileceğiniz yemeklerin sınırı yok... İşte mantarla yapabileceğiniz lezzetler...

Mantar hem çok faydalı, hem de pek çok sebze ve et türü ile uyumlu bir malzeme olduğundan farklı tariflere uyarlayarak yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. İşte mantarla yapabileceğiniz lezzetli tarifler...

Vejetaryen Karnıyarık

Geleneksel karnıyarık tarifini bir de mantarlı deneyin! Ortasından boyuna kestiğiniz patlıcanları fırınlayın. Soğan, biber, ince kıyılmış kültür mantarı, sarımsak ve domates rendesini soteledikten sonra harcınızı patlıcanlara doldurarak tekrar fırına verin.

Mantarlı Karabuğday Risotto

Soğan, sarımsak ve karabuğdayı tereyağı ile kavurun. Üzerine azar azar beyaz şarap (tavuk veya sebze suyu da kullanabilirsiniz) ekleyerek kıvam verin. Ayrı bir tavada kestane mantarı, istiridye mantarı ve kültür mantarını soteleyin. Sotelediğiniz mantarları karabuğdaya ilave edin. En son parmesan rendesi ekleyerek altını kapatın ve dinlenmeye bırakın.

Mantarla farklı ne yapabilirim İşte birkaç fikir...

Mantarlı Dip Sos

Kurutulmuş trüf mantarı, sarımsak, süzme yoğurt ve limon suyunu bir kapta karıştırıp üzerine biraz taze kekik ilavesi ile lezzetli bir dip sos yapabilirsiniz. Hazırladığınız sosa ister cipsinizi, ister taze sebzelerinizi batırıp yiyerek farklı bir lezzet yakalayabilirsiniz.

Kinoalı Mantar Burger

Önceden haşlamış olduğunuz 1 su bardağı kinoayı ve 200 gram kültür mantarını, 2 kaşık galeta unu, 1 çay kaşığı kimyon, karabiber, tuz ve pul biber ile blender’dan geçirin. Karışımı ellerinizi ıslatarak hamburger köftesi biçimine getirin ve az yağlı tavada iki yüzünü kızartın. Hamburger ekmeğinin içinde marul domates ve barbekü sos ile servis edin.

Mantarla farklı ne yapabilirim İşte birkaç fikir...

Fırında Mantar Dolması

Aynı boyutlarda olmasına dikkat ettiğiniz kültür mantarlarının saplarını ayırın. Mantar çanakları 170 derecede 15 dakika fırına verin. Ayrı bir yerde beyaz peynir, tulum peyniri maydanoz, kekik ile bir harç yapın. Mantar çanaklarının içine bu harcı doldurup en son üzerine rende kaşar peyniri ekleyerek tekrar 15 dakika fırınlayın.

Peynirli Mantar Dolma | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt ile Yemek Tarifleri
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Mantar Salatası

Közlenmiş kırmızıbiber, dereotu, maydanoz, nane ve taze soğanları ince ince doğrayın. Haşladığınız kuru börülce ile sotelediğiniz mantarları da ekleyin. Nar ekşisi, zeytinyağı ve tuz ile soslayarak servis edin.

Mantarla farklı ne yapabilirim İşte birkaç fikir...

Yoğurtlu Mantarlı Meze

Kabaca doğradığınız mantarları kaynar suda 10 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra önceden hazırladığınız süzme yoğurt, sarımsak, kuru nane ve tahinden oluşan karışım ile birleştirerek servis edin.

Yeşil Mercimekli Mantar Köftesi

1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek ile 200 gram haşlanmış mantarı 2 kaşık galeta unu, 1 yumurta, maydanoz, tuz, karabiber, kekik ile birlikte blender’dan geçirin. Bu karışımı tavada hafifçe soteleyip soğumaya bıraktıktan sonra misket köfte haline getirip 170 derecede 15 dakika fırınlayın. Domates sosu ile servis edin.

İstiridye Mantarları ile Mantar Sote | Diyetisyen Mutfağı
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